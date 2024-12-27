Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно место Украины в клубном рейтинге УЕФА среди женщин
Другие новости
27 декабря 2024, 17:32 | Обновлено 27 декабря 2024, 17:36
150
0

Известно место Украины в клубном рейтинге УЕФА среди женщин

Украина была представлена двумя клубами в еврокубках

27 декабря 2024, 17:32 | Обновлено 27 декабря 2024, 17:36
150
0
Известно место Украины в клубном рейтинге УЕФА среди женщин
ФК Ворскла

27 декабря УЕФА обновил таблицу коэффициентов для женских клубов.

Украина занимает 12-ю строчку, обойдя такие страны, как Дания, Швейцария, Албания и Шотландия. Однако в ТОП-10 Украину не пропускают Чехия, Австрия и Нидерланды.

Лидером рейтинга УЕФА является Франция.

В этом сезоне Украину представляли две команды в женской Лиге чемпионов. «Ворскла» была остановлена «Селтиком» во втором раунде турнира, а «Колос» не смог преодолеть первый раунд.

В следующем году еврокубки претерпят реорганизацию, и изменения коснутся рейтинга, поскольку будет основан новый еврокубковый турнир для женщин.


По теме:
Не только Малыш. Ворскла арендует еще одного динамовца со знаковой фамилией
ОФИЦИАЛЬНО. Колос отдал двух игроков в аренду в клубы УПЛ
8 игроков УПЛ, которые могут сменить клуб зимой
Лига чемпионов по футболу среди женщин Ворскла Полтава Колос Ковалевка рейтинг УЕФА
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный тренер Майка Тайсона дал совет Усику после реванша с Фьюри
Бокс | 27 декабря 2024, 08:27 0
Легендарный тренер Майка Тайсона дал совет Усику после реванша с Фьюри
Легендарный тренер Майка Тайсона дал совет Усику после реванша с Фьюри

Тедди Атлас советует Александру завершить карьеру

Ломаченко рассказал, что надо делать с агентами кремля из УПЦ МП
Бокс | 26 декабря 2024, 18:45 2
Ломаченко рассказал, что надо делать с агентами кремля из УПЦ МП
Ломаченко рассказал, что надо делать с агентами кремля из УПЦ МП

Известный боксер считает, что такие люди должны отвечать перед законом

Снова без усиления. Арсенал рискует остаться без нового форварда в январе
Футбол | 27.12.2024, 16:10
Снова без усиления. Арсенал рискует остаться без нового форварда в январе
Снова без усиления. Арсенал рискует остаться без нового форварда в январе
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
Бокс | 27.12.2024, 09:27
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
Цыганкова назвали одним из главных разочарований Ла Лиги в сезоне 2024/25
Футбол | 27.12.2024, 11:07
Цыганкова назвали одним из главных разочарований Ла Лиги в сезоне 2024/25
Цыганкова назвали одним из главных разочарований Ла Лиги в сезоне 2024/25
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Потеряли доверие. Реал хочет продать двух звездных игроков основы
Потеряли доверие. Реал хочет продать двух звездных игроков основы
26.12.2024, 10:03 5
Футбол
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
25.12.2024, 23:51 6
Футбол
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
27.12.2024, 08:20 5
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
27.12.2024, 10:00 3
Хоккей
КОЛДУЭЛЛ: «Знаете, что было бы, если б Усик и Фьюри провели 10 боев?»
КОЛДУЭЛЛ: «Знаете, что было бы, если б Усик и Фьюри провели 10 боев?»
26.12.2024, 02:27 2
Бокс
ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул
ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул
26.12.2024, 05:25 14
Футбол
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
25.12.2024, 17:28 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем