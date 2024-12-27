Известно место Украины в клубном рейтинге УЕФА среди женщин

27 декабря УЕФА обновил таблицу коэффициентов для женских клубов.

Украина занимает 12-ю строчку, обойдя такие страны, как Дания, Швейцария, Албания и Шотландия. Однако в ТОП-10 Украину не пропускают Чехия, Австрия и Нидерланды.

Лидером рейтинга УЕФА является Франция.

В этом сезоне Украину представляли две команды в женской Лиге чемпионов. «Ворскла» была остановлена «Селтиком» во втором раунде турнира, а «Колос» не смог преодолеть первый раунд.

В следующем году еврокубки претерпят реорганизацию, и изменения коснутся рейтинга, поскольку будет основан новый еврокубковый турнир для женщин.



