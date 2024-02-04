Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Автогол рукой Габриэла, две ошибки Алиссона. Арсенал переиграл Ливерпуль
Чемпионат Англии
Арсенал
04.02.2024 18:30 – FT 3 : 1
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 февраля 2024, 20:28 | Обновлено 04 февраля 2024, 20:32
2630
29

Автогол рукой Габриэла, две ошибки Алиссона. Арсенал переиграл Ливерпуль

Алексадр Зинченко вышел в старте, но был заменен после первого тайма

04 февраля 2024, 20:28 | Обновлено 04 февраля 2024, 20:32
2630
29
Автогол рукой Габриэла, две ошибки Алиссона. Арсенал переиграл Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

В центральном матче 23 тура Английской Премьер-лиги победу одержал «Арсенал» со счетом 3:1.

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Английская Премьер-лига. 23 тур

«Арсенал» – «Ливерпуль» – 3:1

Голы: Сака, 14, Мартинелли, 67 , Троссард, 90+2 – Габриэл, 45+3, аг

Предупреждения: Уайт, 31, Габриэл, 57 , Кивиор, 69, Салиба, 90+1, Хаверц, 90+5 – Гомес, 25, Конате, 55, Нуньес, 90

Удаление: Конате, 88 (2 ЖК)

«Арсенал»: Рая - Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Кивиор, 46) - Эдегор, Райс, Жоржиньо - Сака (Нельсон, 79), Хаверц, Мартинелли (Троссард, 74 )

«Ливерпуль»: Алиссон - Александер-Арнольд (Робертсон, 58), Конате, ван Дейк, Гомес (Тиаго Алькантара, 85) - Джонс, Макаллистер, Гравенберх (Эллиот, 58) Гакпо (Нуньес, 58), Жота, Диас

Арбитр: Энтони Тейлор

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

АРСЕНАЛ - ЛИВЕРПУЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Арсенал – Ливерпуль – 3:1. Один тайм для Зинченко. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Англия Арсенал - Ливерпуль отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Травма? Зинченко неожиданно заменили в перерыве матча Арсенал – Ливерпуль
Футбол | 04 февраля 2024, 19:53 0
Травма? Зинченко неожиданно заменили в перерыве матча Арсенал – Ливерпуль
Травма? Зинченко неожиданно заменили в перерыве матча Арсенал – Ливерпуль

После первой 45-минутки счет в центральном поединке тура АПЛ 1:1

ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
Бокс | 03 февраля 2024, 21:43 26
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри

Поединок за звание абсолюта состоится 18 мая 2024 года в Эр-Рияде

Александр ГВОЗДИК: «Интересно посмотреть, что осталось от Ломаченко»
Бокс | 03.02.2024, 20:37
Александр ГВОЗДИК: «Интересно посмотреть, что осталось от Ломаченко»
Александр ГВОЗДИК: «Интересно посмотреть, что осталось от Ломаченко»
Мудрик сыграет? Челси назвал состав на матч с Вулверхэмптоном
Футбол | 04.02.2024, 15:07
Мудрик сыграет? Челси назвал состав на матч с Вулверхэмптоном
Мудрик сыграет? Челси назвал состав на матч с Вулверхэмптоном
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
Футбол | 03.02.2024, 21:03
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
Комментарии 30
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Захарченко
Матч дійсно - топовий , і помилки гравців обох команд також " топові " .  Напруга в грі тримала до останніх хвилин . Інтрига в АПЛ живе . Саня Зінченко представник команди , яка бореться за золото , здоров'я йому .
Ответить
+6
Octopus
Не день Ливерпуля сегодня. Давненько не припоминаю такой уверенной победы Арсенала над топом, может и не было при Артете таких.
В плане борьбы за первое место супер. Все три претендента в гонке.
Ответить
+5
GloryUkraine
Повернули Сіті до боротьби за перше місце. Кінцівка сезону буде валідольною для всіх.
Ответить
+4
Показать Скрыть 4 ответа
andre_lui
АПЛ вогонь!
Ответить
+2
Лига конференций без динамо
У Арсенала очень ещё хорошие шансы взять чемпионство
Ответить
+1
Darkness1984
Глорив сьогодні за Ліверпуль) хоча в АПЛ вболіваю за Арсенал. 
Дуже хочеться, щоб цього року АПЛ виграв саме Ліверпуль
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Saar
Арсенал неймовірний!
Ответить
0
Swed
4 очка взяли с Ливера в этом сезоне.  Пока в пользу МС.    Но как Троссард умудрился именно Ливеру 6 забить.   Злой гений.   Это так же непонятно, как почему Макаллистер аргентинец.     Может сын военнопленного после Фолклендской войны?.)
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
andre_lui
Каноніри сьогодні кращі. Парад помилок...
Ответить
0
AK.228
Супер!!
Вьєбали ліверку!!!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
serhiy
Молодці Арсенал.Зінченка замінили,мабуть ,щоб не наварив нічого )))
Ответить
-3
Andy_P
Показали, кто в здании батя. А то раздули из Ливерпуля величину...  Болею за Арсенал, но чемп возьмёт Сити. 
Ответить
-5
Показать Скрыть 3 ответа
Лига конференций без динамо
Отжарили ливерную колбасу без масла ,а доходяги как ремарка дырявая и остальные дырявые ливерные взяли на клык с проглотом 
Ответить
-13
Показать Скрыть 6 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик подтвердил интерес со стороны европейского топ-клуба
Мудрик подтвердил интерес со стороны европейского топ-клуба
02.02.2024, 17:40 11
Футбол
Менеджер Усика рассказал, как Александр отреагировал на перенос боя с Фьюри
Менеджер Усика рассказал, как Александр отреагировал на перенос боя с Фьюри
03.02.2024, 09:19 1
Бокс
Стал известен фаворит Анчелотти на роль первого номера на матч с Атлетико
Стал известен фаворит Анчелотти на роль первого номера на матч с Атлетико
02.02.2024, 19:54 2
Футбол
Промоутер Фьюри прокомментировал отмену боя с Усиком
Промоутер Фьюри прокомментировал отмену боя с Усиком
02.02.2024, 22:49 7
Бокс
Не Фьюри. Усику нашли нового соперника на бой в феврале
Не Фьюри. Усику нашли нового соперника на бой в феврале
02.02.2024, 20:01 2
Бокс
Микель АРТЕТА: «Зинченко и Уайт — лучшие друзья, уже обменялись женами»
Микель АРТЕТА: «Зинченко и Уайт — лучшие друзья, уже обменялись женами»
02.02.2024, 16:14 13
Футбол
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
03.02.2024, 22:03 17
Футбол
ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»
ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»
02.02.2024, 20:40 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем