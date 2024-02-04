Автогол рукой Габриэла, две ошибки Алиссона. Арсенал переиграл Ливерпуль

В центральном матче 23 тура Английской Премьер-лиги победу одержал «Арсенал» со счетом 3:1.

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Английская Премьер-лига. 23 тур

«Арсенал» – «Ливерпуль» – 3:1

Голы: Сака, 14, Мартинелли, 67 , Троссард, 90+2 – Габриэл, 45+3, аг

Предупреждения: Уайт, 31, Габриэл, 57 , Кивиор, 69, Салиба, 90+1, Хаверц, 90+5 – Гомес, 25, Конате, 55, Нуньес, 90

Удаление: Конате, 88 (2 ЖК)

«Арсенал»: Рая - Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Кивиор, 46) - Эдегор, Райс, Жоржиньо - Сака (Нельсон, 79), Хаверц, Мартинелли (Троссард, 74 )

«Ливерпуль»: Алиссон - Александер-Арнольд (Робертсон, 58), Конате, ван Дейк, Гомес (Тиаго Алькантара, 85) - Джонс, Макаллистер, Гравенберх (Эллиот, 58) Гакпо (Нуньес, 58), Жота, Диас

Арбитр: Энтони Тейлор

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

АРСЕНАЛ - ЛИВЕРПУЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА