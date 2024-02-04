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Арсенал
04.02.2024 18:30 - : -
Ливерпуль
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Англия
04 февраля 2024, 05:44 | Обновлено 04 февраля 2024, 06:42
67
0

Арсенал – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 23 тура Английской Премьер-лиги

04 февраля 2024, 05:44 | Обновлено 04 февраля 2024, 06:42
67
0
Арсенал – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 февраля, состоится поединок 23 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть «Арсенал» и «Ливерпуль». Игра пройдет в Лондоне (Англия) на поле стадиона «Эмирейтс», начало – в 18:30.

После того, как «Ливерпуль» с легкостью уничтожил на прошлой неделе «Челси» Михаила Мудрика (4:1), его ожидает команда другого украинца – Александра Зинченко. И, в отличие от постоянно кризисных «аристократов», из своего кризиса «канониры», кажется, выходят – три поражения подряд сменились двумя победами. Обе команды претендуют на чемпионство, потому очный матч может означать очень много.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Арсенал» – «Ливерпуль» в украинской версии сайта.

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Арсенал Лондон Ливерпуль Арсенал - Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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