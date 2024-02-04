В воскресенье, 4 февраля, состоится поединок 23 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть «Арсенал» и «Ливерпуль». Игра пройдет в Лондоне (Англия) на поле стадиона «Эмирейтс», начало – в 18:30.

После того, как «Ливерпуль» с легкостью уничтожил на прошлой неделе «Челси» Михаила Мудрика (4:1), его ожидает команда другого украинца – Александра Зинченко. И, в отличие от постоянно кризисных «аристократов», из своего кризиса «канониры», кажется, выходят – три поражения подряд сменились двумя победами. Обе команды претендуют на чемпионство, потому очный матч может означать очень много.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Арсенал» – «Ливерпуль» в украинской версии сайта.