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Чемпионат Англии
Арсенал
04.02.2024 18:30 – FT 3 : 1
Ливерпуль
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Англия
05 февраля 2024, 00:47 | Обновлено 05 февраля 2024, 01:00
265
0

ВИДЕО. Гонка за титул АПЛ. Что сказали Артета и Клопп после яркого матча

В главном матче тура Арсенал одержал победу над Ливерпулем со счетом 3:1

05 февраля 2024, 00:47 | Обновлено 05 февраля 2024, 01:00
265
0
ВИДЕО. Гонка за титул АПЛ. Что сказали Артета и Клопп после яркого матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп и Микель Артета

В центральном матче 23-го тура Английской Премьер-лиги Арсенал одержал победу над Ливерпулем со счетом 3:1.

Украинец Александр Зинченко сыграл первый тайм за канониров, его заменили в перерыве.

Арсенал вышел на 2-е место в АПЛ (49 очков в 23 матчах). Лидером остается Ливерпуль (51 очко).

После игры главные тренеры команд Микель Артета и Юрген Клопп отметили, что гонка за титул АПЛ продолжается.

АПЛ. 23-й тур, 4 февраля

Арсенал – Ливерпуль – 3:1

Голы: Сака, 14, Мартинелли, 67, Троссард, 90+2 – Габриэл, 45+3 (автогол)

ВИДЕО. Гонка за титул АПЛ. Что сказали Артета и Клопп осле яркого матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
88’
Ибраима Конате (Ливерпуль) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
45’ +3
ГОЛ ! Автогол забил Габриэль (Арсенал).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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