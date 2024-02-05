ВИДЕО. Гонка за титул АПЛ. Что сказали Артета и Клопп после яркого матча
В главном матче тура Арсенал одержал победу над Ливерпулем со счетом 3:1
В центральном матче 23-го тура Английской Премьер-лиги Арсенал одержал победу над Ливерпулем со счетом 3:1.
Украинец Александр Зинченко сыграл первый тайм за канониров, его заменили в перерыве.
Арсенал вышел на 2-е место в АПЛ (49 очков в 23 матчах). Лидером остается Ливерпуль (51 очко).
После игры главные тренеры команд Микель Артета и Юрген Клопп отметили, что гонка за титул АПЛ продолжается.
АПЛ. 23-й тур, 4 февраля
Арсенал – Ливерпуль – 3:1
Голы: Сака, 14, Мартинелли, 67, Троссард, 90+2 – Габриэл, 45+3 (автогол)
ВИДЕО. Гонка за титул АПЛ. Что сказали Артета и Клопп осле яркого матча
События матча
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