ВИДЕО. Гонка за титул АПЛ. Что сказали Артета и Клопп после яркого матча

В центральном матче 23-го тура Английской Премьер-лиги Арсенал одержал победу над Ливерпулем со счетом 3:1.

Украинец Александр Зинченко сыграл первый тайм за канониров, его заменили в перерыве.

Арсенал вышел на 2-е место в АПЛ (49 очков в 23 матчах). Лидером остается Ливерпуль (51 очко).

После игры главные тренеры команд Микель Артета и Юрген Клопп отметили, что гонка за титул АПЛ продолжается.

АПЛ. 23-й тур, 4 февраля

Арсенал – Ливерпуль – 3:1

Голы: Сака, 14, Мартинелли, 67, Троссард, 90+2 – Габриэл, 45+3 (автогол)

ВИДЕО. Гонка за титул АПЛ. Что сказали Артета и Клопп осле яркого матча