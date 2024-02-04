Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Чемпионат Англии
Арсенал
04.02.2024 18:30 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 февраля 2024, 08:27 |
210
0

Арсенал – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии

Поединок состоится 4 февраля в 18:30 по Киеву

04 февраля 2024, 08:27 |
210
0
Арсенал – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

4 февраля на «Эмирейтс» пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Арсенал

Команда после долгих лет достаточно посредственных, противоречивых выступлений наконец-то выстрелила в прошлом сезоне. Да, Зинченко и компания сдулась весной, в итоге оставшись без шанс на титул. Но и вице-чемпионтство стало настоящим прорывом, прыжком выше головы и лучшим достижением экс-капитана, Артеты. Понятно, что Микель старался удержать новый уровень. И, хотя не все его ходы оправдались (та же покупка Хаверца, а не забивного, полноценного центрфорварда), но в целом многое получается. Да, из кубков красно-белые вылетели, но зато взяли Суперкубок страны, выиграли 1-е место в своей группе Лиги чемпионов (как же долго гранда не было!) и лидировали в АПЛ. Но зимой получалось не все, был отрезок с четырьмя очками за 5 туров. Но Кристал Пэлас разгромили 5-0. Да и с Ноттингем Форест только в концовке немного понервничали, пропустив, но выиграли.

Ливерпуль

Клуб должен был прибавить по сравнению с прошлым циклом. Но результаты красных удивляют, наверное, даже самого Клоппа. Все ждали спокойного прохода левой ногой группового этапа Лиги Европы. Но при этом мерсисайдцы смогли пройти в финал Кубка Лиги - в конце месяца там разыграют титул с Челси, и, понятно, будут фаворитом. В рамках кубка страны гранд с Норвичем тоже играл, не особенно замечая соперника. Но приоритет, конечно, будет АПЛ, где, несмотря на кадровые проблемы, получается лидировать. Уже без уехавшего на КАН Салаха разгромили Борнмут 4-0. С Челси, уже после анонсированного Юргеном ухода, получилось не намного хуже - 4-1.

Статистика личных встреч

Канониры выиграли только 1 поединок из 9 последних. Совсем недавно, в январе, красные оформили 2-0 в Лондоне в кубке.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют канонирам. Но красные в классной форме, так что можно ставить, что они не проиграют (коэффициент - 1,72).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Челси – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал Лондон Ливерпуль Арсенал - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Александр Зинченко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
Футбол | 03 февраля 2024, 22:03 17
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины

У Артема травма колена, и его участие в Евро-2024 под вопросом

Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
Футбол | 04 февраля 2024, 07:11 3
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом

Каталонцы сыграли в сухую ничью с «Реал Сосьедад»

Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 04.02.2024, 08:04
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Менеджер Усика рассказал, как Александр отреагировал на перенос боя с Фьюри
Бокс | 03.02.2024, 09:19
Менеджер Усика рассказал, как Александр отреагировал на перенос боя с Фьюри
Менеджер Усика рассказал, как Александр отреагировал на перенос боя с Фьюри
Чудеса от слонов. Определены полуфинальные пары Кубка Африки
Футбол | 04.02.2024, 02:23
Чудеса от слонов. Определены полуфинальные пары Кубка Африки
Чудеса от слонов. Определены полуфинальные пары Кубка Африки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение
ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение
02.02.2024, 21:31 22
Бокс
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
02.02.2024, 14:34 16
Футбол
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
02.02.2024, 20:22 6
Бокс
Названы две звезды Барселоны, которые выступали против Хави
Названы две звезды Барселоны, которые выступали против Хави
02.02.2024, 11:27 5
Футбол
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
03.02.2024, 07:14 14
Футбол
Стал известен фаворит Анчелотти на роль первого номера на матч с Атлетико
Стал известен фаворит Анчелотти на роль первого номера на матч с Атлетико
02.02.2024, 19:54 2
Футбол
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
03.02.2024, 21:03 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
03.02.2024, 21:43 18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем