4 февраля на «Эмирейтс» пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Арсенал

Команда после долгих лет достаточно посредственных, противоречивых выступлений наконец-то выстрелила в прошлом сезоне. Да, Зинченко и компания сдулась весной, в итоге оставшись без шанс на титул. Но и вице-чемпионтство стало настоящим прорывом, прыжком выше головы и лучшим достижением экс-капитана, Артеты. Понятно, что Микель старался удержать новый уровень. И, хотя не все его ходы оправдались (та же покупка Хаверца, а не забивного, полноценного центрфорварда), но в целом многое получается. Да, из кубков красно-белые вылетели, но зато взяли Суперкубок страны, выиграли 1-е место в своей группе Лиги чемпионов (как же долго гранда не было!) и лидировали в АПЛ. Но зимой получалось не все, был отрезок с четырьмя очками за 5 туров. Но Кристал Пэлас разгромили 5-0. Да и с Ноттингем Форест только в концовке немного понервничали, пропустив, но выиграли.

Ливерпуль

Клуб должен был прибавить по сравнению с прошлым циклом. Но результаты красных удивляют, наверное, даже самого Клоппа. Все ждали спокойного прохода левой ногой группового этапа Лиги Европы. Но при этом мерсисайдцы смогли пройти в финал Кубка Лиги - в конце месяца там разыграют титул с Челси, и, понятно, будут фаворитом. В рамках кубка страны гранд с Норвичем тоже играл, не особенно замечая соперника. Но приоритет, конечно, будет АПЛ, где, несмотря на кадровые проблемы, получается лидировать. Уже без уехавшего на КАН Салаха разгромили Борнмут 4-0. С Челси, уже после анонсированного Юргеном ухода, получилось не намного хуже - 4-1.

Статистика личных встреч

Канониры выиграли только 1 поединок из 9 последних. Совсем недавно, в январе, красные оформили 2-0 в Лондоне в кубке.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют канонирам. Но красные в классной форме, так что можно ставить, что они не проиграют (коэффициент - 1,72).