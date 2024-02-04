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Чемпионат Англии
Арсенал
04.02.2024 18:30 – FT 3 : 1
Ливерпуль
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Англия
04 февраля 2024, 21:00 | Обновлено 04 февраля 2024, 21:11
1063
0

Арсенал – Ливерпуль – 3:1. Один тайм для Зинченко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор 23-го тура Английской Премерр-лиги

04 февраля 2024, 21:00 | Обновлено 04 февраля 2024, 21:11
1063
0
Арсенал – Ливерпуль – 3:1. Один тайм для Зинченко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В центральном матче 23-го тура Английской Премьер-лиги Арсенал одержал победу над Ливерпулем со счетом 3:1.

Украинец Александр Зинченко сыграл первый тайм за Арсенал, его заменили в перерыве.

Арсенал вышел на 2-е место в АПЛ (49 очков в 23 матчах). Лидером остается Ливерпуль (51 очко).

АПЛ. 23-й тур, 4 февраля

Арсенал – Ливерпуль – 3:1

Голы: Сака, 14, Мартинелли, 67, Троссард, 90+2 – Габриэл, 45+3 (автогол)

Видеообзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
88’
Ибраима Конате (Ливерпуль) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
45’ +3
ГОЛ ! Автогол забил Габриэль (Арсенал).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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