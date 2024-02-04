Англия04 февраля 2024, 21:00 | Обновлено 04 февраля 2024, 21:11
1063
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Арсенал – Ливерпуль – 3:1. Один тайм для Зинченко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор 23-го тура Английской Премерр-лиги
04 февраля 2024, 21:00 | Обновлено 04 февраля 2024, 21:11
1063
0
В центральном матче 23-го тура Английской Премьер-лиги Арсенал одержал победу над Ливерпулем со счетом 3:1.
Украинец Александр Зинченко сыграл первый тайм за Арсенал, его заменили в перерыве.
Арсенал вышел на 2-е место в АПЛ (49 очков в 23 матчах). Лидером остается Ливерпуль (51 очко).
АПЛ. 23-й тур, 4 февраля
Арсенал – Ливерпуль – 3:1
Голы: Сака, 14, Мартинелли, 67, Троссард, 90+2 – Габриэл, 45+3 (автогол)
Видеообзор матча
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
88’
Ибраима Конате (Ливерпуль) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
45’ +3
ГОЛ ! Автогол забил Габриэль (Арсенал).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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