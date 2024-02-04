В центральном матче 23-го тура Английской Премьер-лиги Арсенал одержал победу над Ливерпулем со счетом 3:1.

Украинец Александр Зинченко сыграл первый тайм за Арсенал, его заменили в перерыве.

Арсенал вышел на 2-е место в АПЛ (49 очков в 23 матчах). Лидером остается Ливерпуль (51 очко).

АПЛ. 23-й тур, 4 февраля

Арсенал – Ливерпуль – 3:1

Голы: Сака, 14, Мартинелли, 67, Троссард, 90+2 – Габриэл, 45+3 (автогол)

Видеообзор матча