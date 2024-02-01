Легкая победа красных. Ливерпуль забил четыре гола Челси

«Ливерпуль» в последнем сезоне Клоппа во главе команды борется за чемпионство, причем возглавляя сейчас турнирную таблицу и имея в пассиве только одно поражение. «Челси» же традиционно уже неизвестно сколько ищет свою то ли игру, то ли оптимальный состав, находясь в середине таблицы.

Михаил Мудрик начинал игру на скамейке запасных, кроме него там был и Нкунку. У «Ливерпуля» тоже в составе было не без сюрпризов, например, Робертсон и Александер-Арнольд в запасе. На правом фланге играл Брэдли,он, забегая вперед, стал героем матча.

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И, опять же, забегая вперед, в «Челси» героем стал голкипер Петрович. Больше и выделить некого – команда играла чрезвычайно медленно, неловко, безвольно... Запоминались, например, моменты, когда Стерлинг давал пас куда-нибудь не смотря и презрительно улыбался.

А «Ливерпуль» легко и непринужденно забивал. Сначала Жота сделал из центра защиты клоунов, пройдя как нож сквозь масло, тогда Брэдли справа ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол. Мог же в первом тайме делать счет разгромным Нуньес, но, пробивая пенальти, попал в штангу.

Все это было на фоне инертной игры «Челси». «Аристократы» едва переходили на чужую половину, постоянно теряли мяч, отдавали пас либо сопернику, либо в борьбу.

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На второй тайм Почеттино выпустил троих новых игроков, в том числе и Михаила Мудрика. И тот сразу мог забить, но потерял концентрацию во время флангового прострела, и находясь перед воротами в одиночестве, неловко дотягивался до мяча так, что тот после удара полетел выше.

Вообще игра в Михаила не пошла. Он не выглядел на поле чужеродным телом только потому, что очень плохо играла вся команда. Пропустили «пенсионеры» еще дважды – от Собослаи и Диаса, причем снова защитники, особенно Бадьяшиль, инертно позволяли себя обыгрывать или бросали позиции.

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Голом престижа отличился Нкунку, но этот момент совершенно ничего не решал.

4:1 - «Ливерпуль» на первом месте, а у «Челси», пожалуй, когда-то и наступит белая полоса. Есть, правда, чувство, что это будет уже без Почеттино. Кроме того, 25 февраля в финале Кубка английской лиги будут играть эти же команды, может быть, тогда и будет реванш?

Английская Премьер-лига. 22 тур

«Ливерпуль» – «Челси» – 4:1

Голы: Жота, 23, Брэдли, 39, Собослаи, 65, Диас, 79 – Нкунку, 71

Предупреждение: Конате, 76 – Кайседо, 19, Энцо, 33, Дисаси, 42

На 45+2 минуте Нуньес (Ливерпуль) не забил пенальти (штанга)

«Ливерпуль»: Алиссон - Брэдли (Александер-Арнольд, 69), Конате, ван Дейк, Гомес (Робертсон, 69), Собослаи (Гакпо, 69), Мак Аллистер, Джонс ( Кларк, 83), Диас, Жота (Эллиот, 69), Нуньес.

«Челси»: Петрович - Дисаси, Силва, Бадьяшиль, Чилвелл (Густо, 46), Кайседо (Чуквуэмека, 66), Фернандес, Галахер (Нкунку, 46), Палмер, Мадуэке,(Мудрик, 46), Стерлинг.

Арбитр: Пол Тирни

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)

ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА