31 января на «Энфилде» пройдет матч 22-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Челси». Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда проводит насыщенный сезон. Да, она финишировала в прошлом сезоне пятой в АПЛ, и поэтому лишена привычной нагрузки в Лиге чемпионов. Но ее красные компенсировали, участвуя активно во всех возможных турнирах. И речь не столько о Лиге Европы, где получилось обойтись малой кровью - выход из группы взял полуторный состав. Но в этом месяце, когда многие отдыхали, у мерсисайдцев было 2 полуфинала Кубка Лиги. Выиграв дома у мотивированного Фулхэма, на выезде выдали достаточную для общего успеха ничью. Кроме того, в кубке Англии получилось выбить Арсенал, после чего был поединок с Норвичем, где отвели душу, выиграв 5:2. Впрочем, при таком расписании и кадровых проблемах получается и свое лидерство в Премьер-Лиге подтверждать. Борнмут в прошлом туре обыграли разгромно, 4:0, с дублями Диогу Жоты и Дарвина Нуньеса. Вот только продолжат ли так же, объявив о грядущем уходе Клоппа?

Челси

Клуб имел практически идентичное расписание последних недель. Это тоже полуфиналист Кубка Лиги, вот только Мидлсбро они проиграли на выезде 0:1. Так что в Лондоне с подопечными Майкла Каррика нужно было играть только на победу. В итоге получилось разгромить наломавшего кучу дров соперника. После этого синие получили намного более серьезного противника в кубке Англии - Астон Виллу, впрочем, больше сосредоточенную на выступлении в АПЛ. С ней подопечные Почеттино обошлись без голов, и теперь предстоит переигровка в Бирмингеме. А пока нужно переключиться на Премьер-Лигу, где задачу исправить положение никто не снимал. Текущее девятое место мало чем отличается от двенадцатого, на котором завершили прошлый, столь провальный, сезон.

Статистика личных встреч

Невероятно, но вот уже 7 раз кряду основное время поединка этих клубов приносит ничьи. В августе в Лондоне было, например, 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что снова синие отберут очки. Юрген должен последний домашний поединок с этим столичным грандом выиграть (коэффициент - 1,65).