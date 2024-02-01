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Чемпионат Англии
Ливерпуль
31.01.2024 22:15 – FT 4 : 1
Челси
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Англия
01 февраля 2024, 07:01 |
755
1

Клопп оценил матч с Челси и заявил, что Нуньесу немного не повезло

31 января «Ливерпуль» обыграл «пенсионеров» со счетом 4:1

01 февраля 2024, 07:01 |
755
1
Клопп оценил матч с Челси и заявил, что Нуньесу немного не повезло
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

31 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Челси». Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

24-летний уругвайский форвард «скаузеров» Дарвин Нуньес вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. За встречу Дарвин оформил 1 ассист и 4 раза попал в штангу.

После завершения матч главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал успех своих подопечных, а также оценил выступления Нуньеса:

«Я не думаю, что можно добиться выдающихся результатов в команде, если отдельные люди не работают вместе. Старт поединка был блестящим. Челси пытался найти Палмера, и у нас были проблемы, когда наш прессинг был неправильным.

Мы были выдающимися, это была топ-игра. Мы могли и должны были забить больше голов. Вы не сможете забить пять-шесть голов Челси, если не будете выдающимися.

Конор Брэдли? Он замечательный юноша. Выдающийся результат, вся игра, вклад, вовлеченность. Играть против Стерлинга – это нелегкая работа. Я очень рад за него. очень серьезный молодой человек, и это было нечто особенное, я должен сказать. Мы виделись в предсезонке. У него действительно все хорошо. Несколько недель назад, когда я был в отпуске, несколько фанатов Болтона спросили, могут ли они вернуть Брэдли, но это слишком поздно!

Дарвин Нуньес? Он был очень разочарован собой из-за того, что не реализовал пенальти. Ему было очень тяжело. Затем он нанес удар головой в перекладину. Он пытался забить даже после огромного разочарования. Это самое главное. Он в отличной форме, но все же немного невезучий, так что все в порядке.

Видеообзор матча Ливерпуль – Челси – 4:1

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Челси).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (Ливерпуль).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Брэдли (Ливерпуль).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
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Юрген Клопп Ливерпуль Челси Ливерпуль - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу пресс-конференция
Источник BBC
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Swed
Нуньесу прямая дорога в Металлист 1925,  до Гармаша.)
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