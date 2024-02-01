Клопп оценил матч с Челси и заявил, что Нуньесу немного не повезло

31 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Челси». Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

24-летний уругвайский форвард «скаузеров» Дарвин Нуньес вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. За встречу Дарвин оформил 1 ассист и 4 раза попал в штангу.

После завершения матч главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал успех своих подопечных, а также оценил выступления Нуньеса:

«Я не думаю, что можно добиться выдающихся результатов в команде, если отдельные люди не работают вместе. Старт поединка был блестящим. Челси пытался найти Палмера, и у нас были проблемы, когда наш прессинг был неправильным.

Мы были выдающимися, это была топ-игра. Мы могли и должны были забить больше голов. Вы не сможете забить пять-шесть голов Челси, если не будете выдающимися.

Конор Брэдли? Он замечательный юноша. Выдающийся результат, вся игра, вклад, вовлеченность. Играть против Стерлинга – это нелегкая работа. Я очень рад за него. очень серьезный молодой человек, и это было нечто особенное, я должен сказать. Мы виделись в предсезонке. У него действительно все хорошо. Несколько недель назад, когда я был в отпуске, несколько фанатов Болтона спросили, могут ли они вернуть Брэдли, но это слишком поздно!

Дарвин Нуньес? Он был очень разочарован собой из-за того, что не реализовал пенальти. Ему было очень тяжело. Затем он нанес удар головой в перекладину. Он пытался забить даже после огромного разочарования. Это самое главное. Он в отличной форме, но все же немного невезучий, так что все в порядке.

Видеообзор матча Ливерпуль – Челси – 4:1