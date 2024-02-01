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Англия
01 февраля 2024, 03:47 | Обновлено 01 февраля 2024, 04:12
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Форвард Ливерпуля установил уникальное антидостижение АПЛ в матче с Челси

Дарвин Нуньес 4 раза за поединок с лондонцам попал в штангу

01 февраля 2024, 03:47 | Обновлено 01 февраля 2024, 04:12
140
0
Форвард Ливерпуля установил уникальное антидостижение АПЛ в матче с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

31 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Челси». Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

24-летний уругвайский форвард хозяев Дарвин Нуньес вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. За встречу Дарвин оформил 1 ассист и 4 раза попал в штангу.

Нуньес стал первым игроком в АПЛ как минимум за 20 лет (подобная статистика началась вести с сезона 2003/04), который сумел 4 раза попал в каркас ворота, но так и не забив после этих выстрелов.

Теперь у Нуньеса 11 ударов в штангу или перекладину в текущей кампании, что является наибольшим количеством среди всех игроков топ-5 лиг.

На 45+2-й Дарвин не забил с пенальти (попав в штангу). Для уругвайца это первый 11-метровый из 12 за карьеру, который он не сумел реализовать.

В сезоне 2023/24 Нуньес сыграл 21 матч в АПЛ (1299 минуты), в которых забил 7 голов и оформил 7 голевых передач.

Видеообзор матча Ливерпуль – Челси – 4:1

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Источник Sport.ua
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