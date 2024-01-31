В среду, 31 января, состоится поединок 22 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть «Ливерпуль» и «Челси». Игра пройдет в Ливерпуле (Англия) на поле стадиона «Энфилд», начало – в 22:15 по Киеву.

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В чемпионате обе команды имеют трехматчевые победные серии, но при этом «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, а «Челси» уже привычно находится в середине. Недавно появилась новость, которая может серьезно подорвать настроение «Ливерпуля» – главный тренер Юрген Клопп объявил о своей отставке, которая состоится летом. Но на фоне всего этого обе команды сумели выйти в финал Кубка английской лиги, а также принимают участие в розыгрыше Кубка. Англии. Игра в чемпионате важна будет обоим – мерсийдцы борются за чемпионство, а команда Мудрика пытается подняться как можно выше.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ливерпуль» – «Челси» в украинской версии сайта.