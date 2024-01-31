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Ливерпуль
31.01.2024 22:15 - : -
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Англия
31 января 2024, 04:34 | Обновлено 31 января 2024, 04:35
36
0

Ливерпуль – Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 22 тура Английской Премьер-лиги

31 января 2024, 04:34 | Обновлено 31 января 2024, 04:35
36
0
Ливерпуль – Челси. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 31 января, состоится поединок 22 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть «Ливерпуль» и «Челси». Игра пройдет в Ливерпуле (Англия) на поле стадиона «Энфилд», начало – в 22:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В чемпионате обе команды имеют трехматчевые победные серии, но при этом «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, а «Челси» уже привычно находится в середине. Недавно появилась новость, которая может серьезно подорвать настроение «Ливерпуля» – главный тренер Юрген Клопп объявил о своей отставке, которая состоится летом. Но на фоне всего этого обе команды сумели выйти в финал Кубка английской лиги, а также принимают участие в розыгрыше Кубка. Англии. Игра в чемпионате важна будет обоим – мерсийдцы борются за чемпионство, а команда Мудрика пытается подняться как можно выше.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ливерпуль» – «Челси» в украинской версии сайта.

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Ливерпуль - Челси текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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