Англия01 февраля 2024, 01:45 | Обновлено 01 февраля 2024, 02:14
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Ливерпуль – Челси – 4:1. Супермомент для Мудрика. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 22-го тура Английской Премьер-лиги
01 февраля 2024, 01:45 | Обновлено 01 февраля 2024, 02:14
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В матче лидера АПЛ и середняка победу одержал «Ливерпуль» над «Челси» со счетом 4:1.
Украинский вингер синих Михаил Мудрик появился на поле во втором тайме и не реализовал супермомент.
Положение в АПЛ: Ливерпуль (51), Ман Сити (46), Арсенал (46), Тоттенхэм (43), Астон Вилла (43), Вест Хэм (35), Ньюкасл (32), Брайтон (32), МЮ (32) ), Челси (31).
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Английская Премьер-лига. 22-й тур, 31 января
Ливерпуль – Челси – 4:1
Голы: Жота, 23, Брэдли, 39, Собослаи, 65, Диас, 79 – Нкунку, 71
Видео голов и обзор матча
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Челси).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (Ливерпуль).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Брэдли (Ливерпуль).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
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