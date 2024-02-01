В матче лидера АПЛ и середняка победу одержал «Ливерпуль» над «Челси» со счетом 4:1.

Украинский вингер синих Михаил Мудрик появился на поле во втором тайме и не реализовал супермомент.

Положение в АПЛ: Ливерпуль (51), Ман Сити (46), Арсенал (46), Тоттенхэм (43), Астон Вилла (43), Вест Хэм (35), Ньюкасл (32), Брайтон (32), МЮ (32) ), Челси (31).

Английская Премьер-лига. 22-й тур, 31 января

Ливерпуль – Челси – 4:1

Голы: Жота, 23, Брэдли, 39, Собослаи, 65, Диас, 79 – Нкунку, 71

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