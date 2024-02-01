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Ливерпуль
31.01.2024 22:15 – FT 4 : 1
Челси
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Англия
01 февраля 2024, 01:45 | Обновлено 01 февраля 2024, 02:14
215
0

Ливерпуль – Челси – 4:1. Супермомент для Мудрика. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 22-го тура Английской Премьер-лиги

01 февраля 2024, 01:45 | Обновлено 01 февраля 2024, 02:14
215
0
Ливерпуль – Челси – 4:1. Супермомент для Мудрика. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В матче лидера АПЛ и середняка победу одержал «Ливерпуль» над «Челси» со счетом 4:1.

Украинский вингер синих Михаил Мудрик появился на поле во втором тайме и не реализовал супермомент.

Положение в АПЛ: Ливерпуль (51), Ман Сити (46), Арсенал (46), Тоттенхэм (43), Астон Вилла (43), Вест Хэм (35), Ньюкасл (32), Брайтон (32), МЮ (32) ), Челси (31).

Английская Премьер-лига. 22-й тур, 31 января

Ливерпуль – Челси – 4:1

Голы: Жота, 23, Брэдли, 39, Собослаи, 65, Диас, 79 – Нкунку, 71

Видео голов и обзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Челси).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (Ливерпуль).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Брэдли (Ливерпуль).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
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Источник Sport.ua
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