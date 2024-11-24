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Англия
24 ноября 2024, 10:57 | Обновлено 24 ноября 2024, 10:58
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0

АМОРИМ: «Сейчас другие времена, и я не могу быть таким, каким был Фергюсон»

Рубен Аморим готовится к дебюту в АПЛ

24 ноября 2024, 10:57 | Обновлено 24 ноября 2024, 10:58
161
0
АМОРИМ: «Сейчас другие времена, и я не могу быть таким, каким был Фергюсон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, планирует ли тесно общаться с легендарным наставником «красных дьяволов» Алексом Фергюсоном, чтобы лучше понимать атмосферу в клубе.

– Когда сэр Алекс Фергюсон пришел в «Манчестер Юнайтед», он довольно сильно полагался на сэра Мэтта Басби. Не в плане управления, а в плане изучения истории и культуры клуба. Вы будете делать то же самое, что и сэр Алекс? Вы уже встречались с ним?

– Нет, еще нет. У меня не было такой возможности, да и трудно кого копировать, я должна быть собой. Я не самый лучший человек здесь, чтобы рассказывать историю «Манчестер Юнайтед». Это должен делать прежде клуб, а также я, потому что я также всегда обращаю внимание на эти детали.

Я стараюсь сосредоточить своих игроков на истории клуба, а не на недавней истории, поэтому вы должны быть требовательны, поскольку это клуб, который должен побеждать. Мы должны побеждать и мы должны показать это нашим игрокам.

Сейчас другие времена, и я не могу быть таким, каким был сэр Алекс Фергюсон. Настало другое время, и я должен иметь другой подход. Я также могу быть требовательным с другим подходом, поэтому я сосредотачиваюсь на этом», – сказал Аморим.

Дебютную игру в роли главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим проведет в воскресенье, 24 ноября.«Красные дьяволы» встретятся с «Ипсвичем».

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Рубен Аморим Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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