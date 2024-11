«Я люблю этого парня». Аморим выбрал любимца в Ман Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказал свое мнение по поводу полузащитника «красных дьяволов» Мэйсона Маунта. Специалист очень нравится английский футболист.

«Мэйсон Маунт… Я люблю этого парня. Он очень хочет играть. Это самое главное.

Он играл по этой схеме, поэтому она идеальна для него… У меня есть две позиции для Мэйсона Маунта, поэтому он должен быть очень счастлив», – сказал Аморим.

В этом сезоне Маунт провел 5 матчей за английский клуб, результативными действиями не отличился.

🔴 Rúben Amorim: “Mason Mount… I have to tell you I love that kid. You can look in his eyes that he wants this so bad. This is the most important thing”.



“He played in this system, so it’s perfect for him... I have two positions for Mason Mount, so he should be very happy!”. pic.twitter.com/HTIBCgPq4i