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WTA
04 марта 2024, 08:10 | Обновлено 04 марта 2024, 08:31
655
0

БУЛТЕР: «Марта, ты такая молодая, но я знаю, что твое время приближается»

4 марта Кэти обыграла Марту Костюк в финале турнира WTA 500 в Сан-Диего

04 марта 2024, 08:10 | Обновлено 04 марта 2024, 08:31
655
0
БУЛТЕР: «Марта, ты такая молодая, но я знаю, что твое время приближается»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Кэти Бултер

В ночь на 4 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) уступила Кэти Бултер (Великобритания, WTA 49) в финальном матче хардового турнира WTA 500 в Cан-Диего (США) со счетом 7:5, 2:6, 2:6.

После завершения встречи Бултер на награждении прокомментировала свой триумф:

«Даже не знаю, с чего начать. С того момента, как я попала на этот турнир, вы, ребята, были такими теплыми и отзывчивыми. Честно говоря, для меня было большой честью находиться здесь, в Сан-Диего. Я действительно не думала, что буду стоять здесь с трофеем прямо сейчас. Я действительно так не думала. Но я просто хочу начать с того, чтобы сказать спасибо всем, кто был здесь, чтобы я почувствовала себя как дома.

Даже погода позволила мне почувствовать себя как дома, но мне это не очень понравилось (смеется). Я хотела бы начать с огромных поздравлений Марте. Ты и твоя команда, вы здесь уже давно [в Туре], и та такая молодая, но я чувствую, что ты здесь постоянно сражаешься и повышаешь уровень, поэтому я знаю, что твое время приближается, я это знаю точно. Так что да, поздравляю, Марта.

Во-вторых, самое главное, моя команда. Я хочу поблагодарить каждого из вас. Я хочу сказать маленькое, отдельное спасибо моему парню. Он закончил вчера в полночь, и мне очень хочется его посмущать (смеется). Итак, сегодня утром он сел на такси в 4:15 и вылетел в 6 часов, чтобы быть здесь сегодня. Я это ценю. Ты значишь для меня весь мир, так что еще раз спасибо», – сказала Кэти.

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Марта Костюк Кэти Бултер WTA Сан-Диего
Источник Sport.ua
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