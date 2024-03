БУЛТЕР: «Марта, ты такая молодая, но я знаю, что твое время приближается»

В ночь на 4 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) уступила Кэти Бултер (Великобритания, WTA 49) в финальном матче хардового турнира WTA 500 в Cан-Диего (США) со счетом 7:5, 2:6, 2:6.

После завершения встречи Бултер на награждении прокомментировала свой триумф:

«Даже не знаю, с чего начать. С того момента, как я попала на этот турнир, вы, ребята, были такими теплыми и отзывчивыми. Честно говоря, для меня было большой честью находиться здесь, в Сан-Диего. Я действительно не думала, что буду стоять здесь с трофеем прямо сейчас. Я действительно так не думала. Но я просто хочу начать с того, чтобы сказать спасибо всем, кто был здесь, чтобы я почувствовала себя как дома.



Даже погода позволила мне почувствовать себя как дома, но мне это не очень понравилось (смеется). Я хотела бы начать с огромных поздравлений Марте. Ты и твоя команда, вы здесь уже давно [в Туре], и та такая молодая, но я чувствую, что ты здесь постоянно сражаешься и повышаешь уровень, поэтому я знаю, что твое время приближается, я это знаю точно. Так что да, поздравляю, Марта.



Во-вторых, самое главное, моя команда. Я хочу поблагодарить каждого из вас. Я хочу сказать маленькое, отдельное спасибо моему парню. Он закончил вчера в полночь, и мне очень хочется его посмущать (смеется). Итак, сегодня утром он сел на такси в 4:15 и вылетел в 6 часов, чтобы быть здесь сегодня. Я это ценю. Ты значишь для меня весь мир, так что еще раз спасибо», – сказала Кэти.

Katie Boulter thanks her boyfriend Alex de Minaur after winning the title in San Diego:



“I want to say a small special thank you to my boyfriend. He finished last night at midnight. He got on a 6 a.m. flight to be here today. So I do appreciate it.” 🥹 pic.twitter.com/m7jtryjIvD