Костюк идет за трофеем. Определены все полуфиналистки турнира в Сан-Диего

В ночь на 2 марта завершились все матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего (США).

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая посеяна под 6-м номером, в трех сетах разобралась с «нейтралкой» Анастасией Павлюченковой.

За выход в финал украинка поборется с первой ракеткой соревнований Джессикой Пегулой. Американка в своем четвертьфинальном поединка выиграла у Анны Блинковой.

В полуфинале в нижней части турнирной сетки сойдутся Эмма Наварро и Кэти Бултер.

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Анна Блинкова – 6:1, 2:6, 6:2

Анастасия Павлюченкова [4] – Марта Костюк [6] – 6:3, 4:6, 3:6

Нижняя часть сетки

Дарья Сэвилл [Q] – Эмма Наварро [3] – 4:6, 2:6

Донна Векич [7] – Кэти Бултер – 4:6, 3:6

WTA 500 Сан-Диего. Пары 1/2 финала

Джессика Пегула [1] – Марта Костюк [6]

Эмма Наварро [3] – Кэти Бултер

