Костюк идет за трофеем. Определены все полуфиналистки турнира в Сан-Диего
Марта в трех сетах справилась с Анастасией Павлюченковой, дальше – Джессика Пегула
В ночь на 2 марта завершились все матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего (США).
Украинская теннисистка Марта Костюк, которая посеяна под 6-м номером, в трех сетах разобралась с «нейтралкой» Анастасией Павлюченковой.
За выход в финал украинка поборется с первой ракеткой соревнований Джессикой Пегулой. Американка в своем четвертьфинальном поединка выиграла у Анны Блинковой.
В полуфинале в нижней части турнирной сетки сойдутся Эмма Наварро и Кэти Бултер.
WTA 500 Сан-Диего. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Джессика Пегула [1] – Анна Блинкова – 6:1, 2:6, 6:2
Анастасия Павлюченкова [4] – Марта Костюк [6] – 6:3, 4:6, 3:6
Нижняя часть сетки
Дарья Сэвилл [Q] – Эмма Наварро [3] – 4:6, 2:6
Донна Векич [7] – Кэти Бултер – 4:6, 3:6
WTA 500 Сан-Диего. Пары 1/2 финала
Джессика Пегула [1] – Марта Костюк [6]
Эмма Наварро [3] – Кэти Бултер
A blockbuster semifinal line-up awaits!🍿— wta (@WTA) March 2, 2024
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