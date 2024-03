Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) вышла в полуфинал хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего (США).

В четвертьфинале соревнований украинка в трех сетах обыграла «нейтралку» Анастасию Павлюченкову (WTA 25) за 2 часа и 12 минут.

WTA 500 Сан-Диего. Хард. 1/4 финала

Анастасия Павлюченкова [4] – Марта Костюк (Украина) [6] – 6:3, 4:6, 3:6

Стоит отметить, что в третьей партии матч прерывался из-за дождя при счете 4:2 (40:40) в пользу украинки на подаче Павлюченковой.

Это была вторая встреча девушек. 13 февраля в 1/16 финала турнира WTA 250 в Дохе (Катар) Костюк снялась с поединка против россиянки после первых трех геймов из-за болезни.

В полуфинале соревнований в США Костюк сыграет против первой сеяной Джессики Пегулы (США, WTA 5), которая в 3-м раунде закрыла обидчицу Даяны Ястремской Анну Блинкову.

