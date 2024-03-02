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  4. Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
WTA
02 марта 2024, 08:55 | Обновлено 02 марта 2024, 09:01
975
4

Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего

Марта не без проблем, но все-таки дожала Анастасию на соревнованиях WTA 500 в США

02 марта 2024, 08:55 | Обновлено 02 марта 2024, 09:01
975
4
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) вышла в полуфинал хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего (США).

В четвертьфинале соревнований украинка в трех сетах обыграла «нейтралку» Анастасию Павлюченкову (WTA 25) за 2 часа и 12 минут.

WTA 500 Сан-Диего. Хард. 1/4 финала

Анастасия Павлюченкова [4] – Марта Костюк (Украина) [6] – 6:3, 4:6, 3:6

Стоит отметить, что в третьей партии матч прерывался из-за дождя при счете 4:2 (40:40) в пользу украинки на подаче Павлюченковой.

Это была вторая встреча девушек. 13 февраля в 1/16 финала турнира WTA 250 в Дохе (Катар) Костюк снялась с поединка против россиянки после первых трех геймов из-за болезни.

В полуфинале соревнований в США Костюк сыграет против первой сеяной Джессики Пегулы (США, WTA 5), которая в 3-м раунде закрыла обидчицу Даяны Ястремской Анну Блинкову.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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sv_2000
Жаль матч не смотрел кроме концовки. Поздравляю Марту! Скальп Павлюченковой займёт довольно почётное место в коллекци))) Вообще, в этом году Марта приятно играет с рашистками. Одни победы не считая только предыдущего матча, где Марта снялась по болезни. Так держать!
С Пегулой будет сложно, но интересно. Надо бороться, а там уж почему бы и нет?))
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+5
Vlad Holl
З перемогою! А от з подачею щось треба робити , бо по 9-10 подвійних за матч - це занадто. З Пегулою буде цікаво перевірити свої сили. Чекаємо.
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+1
kollekciy
Марту з перемогою. Марта доводить, що прорив на АО не випадковість, а результат роботи нової тренерки. Мабуть перша перемога над гарматницею для Марти в кар'єрі. Дуже шкода що Марта захворіла перед прем'єрами в Азії, з такою грою могла і там зачепитися за щось більше. Така Марта може спокійно поборотися з Пегулою.
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0
Sashamar
Оскільки був впевнений, що Марті нічого не світить, тупо проспав і не дивився гру. Хочу щиро вибачитися перед Мартою.
Мартуся, так тримати!  І заслужена ватниця "out of politics" Пегула тобі по зубах.
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0
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