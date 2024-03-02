Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
Марта не без проблем, но все-таки дожала Анастасию на соревнованиях WTA 500 в США
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) вышла в полуфинал хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего (США).
В четвертьфинале соревнований украинка в трех сетах обыграла «нейтралку» Анастасию Павлюченкову (WTA 25) за 2 часа и 12 минут.
WTA 500 Сан-Диего. Хард. 1/4 финала
Анастасия Павлюченкова [4] – Марта Костюк (Украина) [6] – 6:3, 4:6, 3:6
Стоит отметить, что в третьей партии матч прерывался из-за дождя при счете 4:2 (40:40) в пользу украинки на подаче Павлюченковой.
Это была вторая встреча девушек. 13 февраля в 1/16 финала турнира WTA 250 в Дохе (Катар) Костюк снялась с поединка против россиянки после первых трех геймов из-за болезни.
В полуфинале соревнований в США Костюк сыграет против первой сеяной Джессики Пегулы (США, WTA 5), которая в 3-м раунде закрыла обидчицу Даяны Ястремской Анну Блинкову.
Sublime volley 🙌@marta_kostyuk coming up with the goods in the 3rd set!#SanDiegoOpen pic.twitter.com/2lQ9Oo8KV2— wta (@WTA) March 2, 2024
Magic 💫@marta_kostyuk will face No.1 seed Pegula in the semifinals tomorrow after defeating Pavlyuchenkova 3-6, 6-4, 6-3. #SanDiegoOpen pic.twitter.com/MxdRsYrzQD— wta (@WTA) March 2, 2024
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Не спешите бежать в комментарии и плеваться, сперва прочитайте и подумайте над тем, а почему нет?
В клубе и не рассчитывали бороться за чемпионство
С Пегулой будет сложно, но интересно. Надо бороться, а там уж почему бы и нет?))
Мартуся, так тримати! І заслужена ватниця "out of politics" Пегула тобі по зубах.