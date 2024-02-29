Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Отдала сет с 5:2. Ястремская уступила Блинковой на турнире в Сан-Диего
WTA
29 февраля 2024, 23:11 | Обновлено 29 февраля 2024, 23:15
756
13

Отдала сет с 5:2. Ястремская уступила Блинковой на турнире в Сан-Диего

Даяна не сумела обыграть «нейтральную» теннисистку в 1/8 финала соревнований

29 февраля 2024, 23:11 | Обновлено 29 февраля 2024, 23:15
756
13
Отдала сет с 5:2. Ястремская уступила Блинковой на турнире в Сан-Диего
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего (США).

В 1/8 финала украинка в двух сетах проиграла «нейтралке» Анне Блинковой (WTA 51) за 1 час и 52 минуты.

WTA 500 Сан-Диего. Хард. 1/8 финала

Анна Блинкова – Даяна Ястремская (Украина) [5] – 7:6 (8:6), 6:2

В первой партии Даяна выигрывала 5:2, но не сумела удержать преимущество.

Это была вторая встреча девушек. Блинкова сравняла счет в очных поединках, 1:1.

В четвертьфинале 500-тысячника в США Блинкова сыграет против первой сеяной Джессики Пегулы.

Ястремская на старте соревнований выиграла у Кэролайн Доулхайд. Украинку в Сан-Диего продолжит представлять Марта Костюк, которая днем ранее вышла в четвертьфинал, обыграв Тайлу Престон.

По теме:
Даяна Ястремская – Анна Блинкова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Костюк обыграла австралийку и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего
Марта Костюк – Тайла Престон. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анна Блинкова Даяна Ястремская WTA Сан-Диего
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
Теннис | 29 февраля 2024, 17:34 0
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент

Украинка не удивила своим выбором, но не назвала Коко Гофф

Александр АЛИЕВ: «Очень много людей готовы разбить харю Милевскому»
Футбол | 29 февраля 2024, 05:37 11
Александр АЛИЕВ: «Очень много людей готовы разбить харю Милевскому»
Александр АЛИЕВ: «Очень много людей готовы разбить харю Милевскому»

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины жестко высказался про Артема

Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая
Футбол | 29.02.2024, 09:00
Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая
Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая
Павелко вышел на свободу. Апелляционный суд Львова удовлетворил ходатайство
Футбол | 29.02.2024, 16:30
Павелко вышел на свободу. Апелляционный суд Львова удовлетворил ходатайство
Павелко вышел на свободу. Апелляционный суд Львова удовлетворил ходатайство
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Футбол | 29.02.2024, 11:29
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Попандопуло из Одессы
Да. После Мельбурна я просто горел оптимизмом.
Сейчас вижу - поторопился. Интеллекта - ноль.
Ответить
+6
Андрій Заліщук
побачив знову Радченко Олександр відродився в коментарях і тут же в бан попав черговий, вот чмо недолуге
Ответить
+5
Александр Ад
наша пісня хороша ,починай спочатку.І знов програла сама собі.Купа помилок звели нанівець непогану гру в 1 сеті,а в 2 сеті ще добавилися психі та невезіння ось і сумний результат
Ответить
+4
RomeoBoss
.Нажаль Даяна так і не змогла налагодить свою гру і препинити помилятись,як школярка,це вже
набридло.
Ответить
+3
Santk86
На Австралии был просто какой-то всплеск в игре Даяны, а сейчас она вернула обычную свою игру, кудато все время спешит, из-за чего делает уйму немыслимых ошибок. В первом сете выигрывая 5:2, просто своими силами вернула соперницу в игру, а во втором сете уже у нее не было шансов вернуться в матч, Блинкова  просто не дала этого сделать. 
Ответить
+2
u6464u
програла ястремська а стидно мені , окрім Еліни  не бачу серед наших дівчат урівноважених, одні психопадкі , не буде з них діла, одні статисти , заробітчани .
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Дима Украина
Як можна так погано подавати, і робити стільки помилок... Взагалі не розумію, одні аути або в сітку і все, та ще й подача ніяка
Ответить
+2
Андрій Заліщук
а ми вже думали як оце Даяна зіграє проти Пегули, а я зразу казав треба пройти кацапку...ага, вот вам і на, задрало уже поступатися цим нейтралкам, сподіваюсь завтра Костюк зіграє проти китаянки, щоб не було додаткового тиску
Ответить
0
Mr Voevudskiy
Опять болотной слила
Красава. По братски)
Ответить
-1
Олександр Науменко
Котрий раз помічаю, що наші продовжують якшатися з болотняними, руки не подають але після гри привітають, то підняттям ракетки, то кивком голови як сьогодні, якщо хтось уважно дивився. Гидко.
Ответить
-1
Arty900
Антиреклама тенісу після АО для вболівальників триває.
Ответить
-1
Vlad Holl
Для чого тут фото цієї ..... ? Знову на Даяну можна не розраховувати - була примітивною , нею і залишиться 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Мудрик оригинально отпраздновал гол в ворота Лидса
ВИДЕО. Мудрик оригинально отпраздновал гол в ворота Лидса
28.02.2024, 22:38 4
Футбол
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
29.02.2024, 10:38 21
Футбол
Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду
Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду
27.02.2024, 20:13 18
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за матч против Лидса, в котором он забил гол
Стала известна оценка Мудрика за матч против Лидса, в котором он забил гол
29.02.2024, 00:04 2
Футбол
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
28.02.2024, 07:03 22
Футбол
Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
29.02.2024, 07:05 1
Футбол
Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
27.02.2024, 17:48 247
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем