Отдала сет с 5:2. Ястремская уступила Блинковой на турнире в Сан-Диего

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего (США).

В 1/8 финала украинка в двух сетах проиграла «нейтралке» Анне Блинковой (WTA 51) за 1 час и 52 минуты.

WTA 500 Сан-Диего. Хард. 1/8 финала

Анна Блинкова – Даяна Ястремская (Украина) [5] – 7:6 (8:6), 6:2

В первой партии Даяна выигрывала 5:2, но не сумела удержать преимущество.

Это была вторая встреча девушек. Блинкова сравняла счет в очных поединках, 1:1.

В четвертьфинале 500-тысячника в США Блинкова сыграет против первой сеяной Джессики Пегулы.

Ястремская на старте соревнований выиграла у Кэролайн Доулхайд. Украинку в Сан-Диего продолжит представлять Марта Костюк, которая днем ранее вышла в четвертьфинал, обыграв Тайлу Престон.

Into the final 🎱@blinkova_anna is into the quarterfinals after defeating Yastremska in straight sets. #SanDiegoOpen pic.twitter.com/LHBv6HxhfP