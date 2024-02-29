Отдала сет с 5:2. Ястремская уступила Блинковой на турнире в Сан-Диего
Даяна не сумела обыграть «нейтральную» теннисистку в 1/8 финала соревнований
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего (США).
В 1/8 финала украинка в двух сетах проиграла «нейтралке» Анне Блинковой (WTA 51) за 1 час и 52 минуты.
WTA 500 Сан-Диего. Хард. 1/8 финала
Анна Блинкова – Даяна Ястремская (Украина) [5] – 7:6 (8:6), 6:2
В первой партии Даяна выигрывала 5:2, но не сумела удержать преимущество.
Это была вторая встреча девушек. Блинкова сравняла счет в очных поединках, 1:1.
В четвертьфинале 500-тысячника в США Блинкова сыграет против первой сеяной Джессики Пегулы.
Ястремская на старте соревнований выиграла у Кэролайн Доулхайд. Украинку в Сан-Диего продолжит представлять Марта Костюк, которая днем ранее вышла в четвертьфинал, обыграв Тайлу Престон.
Into the final 🎱@blinkova_anna is into the quarterfinals after defeating Yastremska in straight sets. #SanDiegoOpen pic.twitter.com/LHBv6HxhfP— wta (@WTA) February 29, 2024
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