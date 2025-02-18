Петер БОШ: «Надеемся, что Ювентус будет уставший после Интера»

Главный тренер «ПСВ» Петер Бош прокомментировал готовность команды к матчу 1/16 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Мы в очень сложной ситуации. Команда не может выиграть в трех последних матчах Эридивизи. Я не избегаю слова «кризис», возможно, это так и есть. Я четко знаю, что хочу от команды. «ПСВ» - это топ-клуб, и мы обязаны побеждать таких соперников, как „Утрехт“.

Что же касается «Ювентуса», то это уже другая ситуация. Мы играем матч Лиги чемпионов, где топ-клубом являются туринцы. Но это не значит, что не будет борьбы. У нас очень хорошая команда.

К сожалению, имеем кадровые проблемы. Сейчас не могу сказать, сыграют ли Карсдорп, Обиспо и Боскальи. Последний уже тренировался в понедельник. Дест также тренируется, но в заявке на матч его не будет.

Надеемся, что соперник будет уставший после матча с «Интером», ведь у «Ювентуса» было очень мало времени на восстановление», - прокомментировал Бош.

В первой игре «Ювентус» одержал минимальную победу со счетом 2:1.

Матч «ПСВ» - «Ювентус» состоится 19 февраля в 22:00 по киевскому времени.