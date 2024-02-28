Де Брюйне отреагировал на 4 своих ассиста на Холанда в матча с Лутоном
Бельгиец и норвежец провели феноменальный поединок
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне с иронией отреагировал на свои голевые передачи на нападающего команды Эрлинга Холанда в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Лутоном» (6:2).
Бельгиец, напомним, оформил ассистентский покер, а Холанд стал автором пяти голов.
«Доброе утро, чем могу быть полезен (how may I assist you)?» – написал Де Брюйне.
Ранее сообщалось, что Кевин де Брюйне хочет завершить карьеру в «Манчестер Сити».
Good morning, how may I assist you? 📞 pic.twitter.com/4TlZeCLq5N— Kevin De Bruyne (@KevinDeBruyne) February 28, 2024
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