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  4. Де Брюйне отреагировал на 4 своих ассиста на Холанда в матча с Лутоном
Англия
28 февраля 2024, 12:47 | Обновлено 28 февраля 2024, 12:58
640
0

Де Брюйне отреагировал на 4 своих ассиста на Холанда в матча с Лутоном

Бельгиец и норвежец провели феноменальный поединок

28 февраля 2024, 12:47 | Обновлено 28 февраля 2024, 12:58
640
0
Де Брюйне отреагировал на 4 своих ассиста на Холанда в матча с Лутоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне с иронией отреагировал на свои голевые передачи на нападающего команды Эрлинга Холанда в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Лутоном» (6:2).

Бельгиец, напомним, оформил ассистентский покер, а Холанд стал автором пяти голов.

«Доброе утро, чем могу быть полезен (how may I assist you)?» – написал Де Брюйне.

Ранее сообщалось, что Кевин де Брюйне хочет завершить карьеру в «Манчестер Сити».

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Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Манчестер Сити Лутон Таун Кубок Англии по футболу
Источник Twitter
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