Де Брюйне отреагировал на 4 своих ассиста на Холанда в матча с Лутоном

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне с иронией отреагировал на свои голевые передачи на нападающего команды Эрлинга Холанда в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Лутоном» (6:2).

Бельгиец, напомним, оформил ассистентский покер, а Холанд стал автором пяти голов.

«Доброе утро, чем могу быть полезен (how may I assist you)?» – написал Де Брюйне.

Ранее сообщалось, что Кевин де Брюйне хочет завершить карьеру в «Манчестер Сити».

Good morning, how may I assist you? 📞 pic.twitter.com/4TlZeCLq5N