Невероятный матч в Англии. Холанд забил 5 голов, де Брюйне сделал 4 ассиста

В матче 1/8 финала Кубка Англии Манчестер Сити разгромил Лутон Таун со счетом 6:2, а хавбек Кевин де Брюйне и форвард Эрлинг Холанд просто уничтожили соперника.

Холанд забил пять голов к 58-й минуте, а де Брюйне в четырех случаях стал его ассистентом. Еще в одном голе форварде результативную передачу сделал Бернарду.

У Холанда теперь в сезоне 27 голов и 6 ассистов, а у де Брюйне 2 гола и 11 результативных передач.

