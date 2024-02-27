Де Брюйне хочет завершить карьеру в Манчестер Сити
Контракт бельгийца с «горожанами» действует до лета 2025 года
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне определился со своим будущим.
Как сообщил журналист Сэм Ли, бельгиец, несмотря на предметный интерес клубов из Саудовской Аравии, рассматривает вариант, при котором продлит контракт с «горожанами» и завершит карьеру в 35 лет.
Отметим, что Де Брюйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. Его контракт с клубом действует до конца июня 2025 года.
В текущем сезоне Де Брюйне, восстановившись после тяжелой травмы, сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 8 голевых передач.
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