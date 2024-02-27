Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Де Брюйне хочет завершить карьеру в Манчестер Сити
Англия
27 февраля 2024, 10:21 |
199
0

Де Брюйне хочет завершить карьеру в Манчестер Сити

Контракт бельгийца с «горожанами» действует до лета 2025 года

27 февраля 2024, 10:21 |
199
0
Де Брюйне хочет завершить карьеру в Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне определился со своим будущим.

Как сообщил журналист Сэм Ли, бельгиец, несмотря на предметный интерес клубов из Саудовской Аравии, рассматривает вариант, при котором продлит контракт с «горожанами» и завершит карьеру в 35 лет.

Отметим, что Де Брюйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. Его контракт с клубом действует до конца июня 2025 года.

В текущем сезоне Де Брюйне, восстановившись после тяжелой травмы, сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 8 голевых передач.

По теме:
Ширер дал оценку чемпионской борьбе в АПЛ. Есть шансы у Зинченко и Ко?
Лутон – Манчестер Сити. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сенсационный чемпион АПЛ в составе Лестера объявил о завершении карьеры
Кевин де Брюйне продление контракта Манчестер Сити завершение карьеры
Источник City Xtra
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хет-трик Боуэна. Вест Хем переиграл Брентфорд, Ярмолюк остался в резерве
Футбол | 27 февраля 2024, 00:10 0
Хет-трик Боуэна. Вест Хем переиграл Брентфорд, Ярмолюк остался в резерве
Хет-трик Боуэна. Вест Хем переиграл Брентфорд, Ярмолюк остался в резерве

Молотобойцы поднялись на 8-ю позицию Английской Премьер-лиги

В Англии вступились за Мудрика и нашли виновного в проигранном финале
Футбол | 26 февраля 2024, 11:04 2
В Англии вступились за Мудрика и нашли виновного в проигранном финале
В Англии вступились за Мудрика и нашли виновного в проигранном финале

«Челси» проиграл «Ливерпулю» в финале Кубка английской лиги

Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
Другие виды | 27.02.2024, 06:18
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
Футбол | 27.02.2024, 00:33
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке
Футбол | 26.02.2024, 13:42
Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке
Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии
Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии
25.02.2024, 22:45
Бокс
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
25.02.2024, 20:25 23
Футбол
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
26.02.2024, 07:00
Теннис
Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
26.02.2024, 11:35 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертону вернули 4 очка в АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертону вернули 4 очка в АПЛ
26.02.2024, 15:36 2
Футбол
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
26.02.2024, 23:28 5
Футбол
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
26.02.2024, 00:28
Футбол
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
25.02.2024, 23:20 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем