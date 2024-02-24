Ман Сити готов отпустить де Брюйне. Названо условие ухода хавбека
Есть интерес из Саудовской Аравии
По информации британских СМИ, «Манчестер Сити» не боится, что летом может потерять ключевого хавбека Кевина Де Брюйне, чей контракт истекает в 2025 году.
Сообщается, что клуб рассмотрит вариант ухода бельгийского игрока, если заинтересованные команды Саудовской Аравии заплатят не менее 100 миллионов фунтов.
32-летний Де Брюйне недавно восстановился после травмы и выдал мощный отрезок, забив два гола и сделав восемь результативных передач в девяти матчах.
«Манчестер Сити» уже вел успешный бизнес с клубами Саудовской Аравии, продав Рияда Мареза и Аймерика Ляпорта.
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