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  4. Ман Сити готов отпустить де Брюйне. Названо условие ухода хавбека
Англия
24 февраля 2024, 13:11 |
1453
1

Ман Сити готов отпустить де Брюйне. Названо условие ухода хавбека

Есть интерес из Саудовской Аравии

24 февраля 2024, 13:11 |
1453
1
Ман Сити готов отпустить де Брюйне. Названо условие ухода хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

По информации британских СМИ, «Манчестер Сити» не боится, что летом может потерять ключевого хавбека Кевина Де Брюйне, чей контракт истекает в 2025 году.

Сообщается, что клуб рассмотрит вариант ухода бельгийского игрока, если заинтересованные команды Саудовской Аравии заплатят не менее 100 миллионов фунтов.

32-летний Де Брюйне недавно восстановился после травмы и выдал мощный отрезок, забив два гола и сделав восемь результативных передач в девяти матчах.

«Манчестер Сити» уже вел успешный бизнес с клубами Саудовской Аравии, продав Рияда Мареза и Аймерика Ляпорта.

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Манчестер Сити Кевин де Брюйне Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Источник talkSPORT
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