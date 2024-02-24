Ман Сити готов отпустить де Брюйне. Названо условие ухода хавбека

По информации британских СМИ, «Манчестер Сити» не боится, что летом может потерять ключевого хавбека Кевина Де Брюйне, чей контракт истекает в 2025 году.

Сообщается, что клуб рассмотрит вариант ухода бельгийского игрока, если заинтересованные команды Саудовской Аравии заплатят не менее 100 миллионов фунтов.

32-летний Де Брюйне недавно восстановился после травмы и выдал мощный отрезок, забив два гола и сделав восемь результативных передач в девяти матчах.

«Манчестер Сити» уже вел успешный бизнес с клубами Саудовской Аравии, продав Рияда Мареза и Аймерика Ляпорта.