Стал известен победитель турнира АТР 500 в Рио-де-Жанейро

25 февраля завершился финальный матч грунтового турнира АТР 500 в Рио-да-Жанейро (Бразилия).

30-я ракетка мира Себастьян Баэс (Аргентина) обыграл своего соотечественника Мариано Навоне (АТР 113) в двух сетах за 1 час и 24 минуты.

АТР 500 Рио-де-Жанейро. Грунт. Финал

Себастьян Баэс (Аргентина) [5] – Мариано Навоне (Аргентина) – 6:2, 6:1

Это была первая встреча теннисистов.

Баэс выиграл 5-й титул в карьере и первый на уровне АТР 500.

С понедельника Себастьян обновит личный рекорд в мировом рейтинге и станет 21-й ракеткой.

Sebaaaa 🤩@sebaabaez7 claims his 5th career ATP title in Rio and takes the sole lead for most titles among active Argentine players!#RioOpen10Anos pic.twitter.com/n8CXzhXVAV