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  4. Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае
WTA
23 февраля 2024, 19:37 | Обновлено 23 февраля 2024, 20:29
2777
11

Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае

Неожиданная финальная пара: Анна Калинская – Жасмин Паолини

23 февраля 2024, 19:37 | Обновлено 23 февраля 2024, 20:29
2777
11
Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

23 февраля состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

Первая ракетка мира и прошлогодняя финалистка соревнований Ига Свентек неожиданно проиграла теннисистке из квалификации Анне Калинской, которая выступает в «нейтральном» статусе.

Из нижней части сетки в финал пробилась Жасмин Паолини, которая выбила Сорану Кырстю.

WTA 1000 Дубай. 1/2 финала

Ига Свёнтек [1] – Анна Калинская [Q] – 4:6, 4:6
Жасмин Паолини – Сорана Кырстя – 6:2, 7:6 (8:6)

Видеообзор матча Ига Свентек – Анна Калинская

Видеообзор матча Жасмин Паолини – Сорана Кырстя

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WTA Дубай Ига Свёнтек Анна Калинская Жасмин Паолини Сорана Кырстя
Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Fdail
Я пам'ятаю,  як жартував над низьким рівнем турніру в Гвадалахарі, але тут навіть не смішно. Що Паоліні, що та Калінская абсолютно нічого не вміють окрім того, щоб берегти м'яч і не лупити кожним другим в аут. Жодної нормальної атакувальної гри, а це хард, я вибачаюсь. Те, що Свьонтек оцьому програла- це взагалі нонсенс. Сподіваюсь, більше таких  мастерсів на рівні водокачки я більше не побачу не те, що в цьому році, а в принципі.
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+3
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Stanislav Matusevych
Ох і фінал...
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+3
Elis
А ми хочемо, щоб московитів і їх поплічників не допускали до турнірів. Тут навіть на офіційно українському сайті московитських коментаторів не здатні забанити, які відкрито вболівають за всяке сміття типу анічєк і нюсічєк, а ми від WTA активних дій чекаємо🤦‍♀️ 
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+1
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Kamon
Это не сенсация, Ига давно уже плохо играет 
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+1
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Алекс Рогов
Калинская - умничка,и како и останпу,и швентю в аут, л у ч ш а я на голову!!!
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-7
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