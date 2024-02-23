Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае
Неожиданная финальная пара: Анна Калинская – Жасмин Паолини
23 февраля состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).
Первая ракетка мира и прошлогодняя финалистка соревнований Ига Свентек неожиданно проиграла теннисистке из квалификации Анне Калинской, которая выступает в «нейтральном» статусе.
Из нижней части сетки в финал пробилась Жасмин Паолини, которая выбила Сорану Кырстю.
WTA 1000 Дубай. 1/2 финала
Ига Свёнтек [1] – Анна Калинская [Q] – 4:6, 4:6
Жасмин Паолини – Сорана Кырстя – 6:2, 7:6 (8:6)
Видеообзор матча Ига Свентек – Анна Калинская
Видеообзор матча Жасмин Паолини – Сорана Кырстя
For their first WTA 1000 title 🏆#DDFTennis pic.twitter.com/8MKuplP9iT— wta (@WTA) February 23, 2024
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