Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае

23 февраля состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

Первая ракетка мира и прошлогодняя финалистка соревнований Ига Свентек неожиданно проиграла теннисистке из квалификации Анне Калинской, которая выступает в «нейтральном» статусе.

Из нижней части сетки в финал пробилась Жасмин Паолини, которая выбила Сорану Кырстю.

Ига Свёнтек [1] – Анна Калинская [Q] – 4:6, 4:6

Жасмин Паолини – Сорана Кырстя – 6:2, 7:6 (8:6)

Видеообзор матча Ига Свентек – Анна Калинская





Видеообзор матча Жасмин Паолини – Сорана Кырстя

For their first WTA 1000 title 🏆#DDFTennis pic.twitter.com/8MKuplP9iT