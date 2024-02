Муж украинской теннисистки Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 68) вышел в четвертьфинал хардового турнира АТР 250 в Дохе (Катар).

Во 2-м раунде соревнований француз в двух сетах обыграл Чжана Чжилея (Китай, ATP 48) за 2 часа и 26 минут.

АТР 250 Доха. Хард. 1/8 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Чжан Чжилей (Китай) – 4:6, 7:5, 7:6 (7:2)

Это была первая встреча теннисистов.

После завершения поединка Монфис использовал фирменное празднование «Ваканда навеки!» из фильма «Черная Пантера» от Marvel.

В четвертьфинал турнира в Катаре Гаэль сыграет против своего соотечественника Уго Умбера.

Монфис проведет первый четвертьфинал в сезоне. 37-летний француз не проигрывает в Дохе уже шесть матчей подряд. Последний раз он выступал на этих кортах в 2018 году, когда взял титул.

На старте турнира Гаэль обыграл Ботика ван де Зандсхульпа.

ВИДЕО. Черная пантера и уйма хайлайтов. Как муж Свитолиной покоряет Катар

Monfils Forever 🫶@Gael_Monfils

comes from a set down to defeat Zhang 4-6 7-5 7-6 in a Doha thriller! pic.twitter.com/Z1LVaFipEf