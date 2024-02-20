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ATP
20 февраля 2024, 21:45 | Обновлено 20 февраля 2024, 21:46
154
0

Монфис стартовал с победы на турнире в Катаре

Гаэль обыграл Ботика ван де Зандсхулпа

20 февраля 2024, 21:45 | Обновлено 20 февраля 2024, 21:46
154
0
Монфис стартовал с победы на турнире в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (№68 ATP) стартовал с победы на турнире ATP 250 в Дохе (Катар).

В матче первого раунда муж Элины Свитолиной обыграл Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов (№70 ATP).

Доха. Первый круг
Гаэль Монфис (Франция) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:1, 7:6(9)

Для Монфис это была третья победа в текущем сезоне при четырех поражениях.

В следующем раунде соревнований Монфис сразится против Чжана Чжичжэня из Китая (№48 ATP).

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Ботик ван де Зандсхулп Гаэль Монфис Чжан Чжичжэнь
Источник Sport.ua
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