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Лига чемпионов
21 февраля 2024, 20:21 | Обновлено 21 февраля 2024, 21:53
557
0

Интер повторил достижение 17-летней давности в Лиге чемпионов

Миланский клуб не допустил ни одного удара в створ своих ворот

21 февраля 2024, 20:21 | Обновлено 21 февраля 2024, 21:53
557
0
Интер повторил достижение 17-летней давности в Лиге чемпионов
ФК Интер

Вчера «Интер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома обыграл «Атлетико» Мадрид со счетом 1:0. Для команды Симоне Индзаги эта победа стала девятой подряд во всех турнирах – такого с «нерадзурри» не случалось с 2021 года.

Повторил «Интер» и еще одно весомое достижение: команда не допустила ни одного удара в створ своих ворот за весь матч. В Лиге чемпионов «Интеру» такого не удавалось с 22 ноября 2006 года, когда команда Роберто Манчини с таким же счетом, 1:0, обыграла «Спортинг».

Сам «Интер» во вчерашнем матче нанес 5 ударов в створ ворот «Атлетико».

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Интер Милан Атлетико Мадрид Интер - Атлетико Лига чемпионов статистика
Источник Opta
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