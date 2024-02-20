Интер на своем поле с минимальным счетом обыграл Атлетико

В Милане состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Интер» и «Атлетико». Игра завершилась минимальной победой «черно-синих».

После стартового свистка хозяева поля действовали первым номером, но обострять игру у ворот соперников у них не получалось. Мадридцы выстроили компактную линию обороны ы пытались организовывать контратаки, которые также не несли угрозу. А в середине тайма игра и вовсе выровнялась: соперники осторожничали, стараясь дорожить мячом.

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За десять минут до конца первого тайма фланговый навес нашел голову Мартинеса, с ударом которого в падении справился Облак. Это был первый удар в створ ворот на обе команды. Вскоре обрезка «матрасников» едва не привела к неприятностям для «Атлетико», но Мартинес от линии штрафной пробил неудачно. Перед перерывом еще раз Облака побеспокоил Тюрам, но удар француза не доставил проблем голкиперу.

В начале второй половины встречи «черно-синие» организовали отличный момент для взятия ворот: Арнаутович, который в перерыве заменил Тюрама, замыкал прострел Димарко и не попал в ворота. Вскоре «матрасники» ответили опасным моментом, но Лино с острого угла пробил неточно. Был близок к успеху и Льоренте, которого в штрафной «Интера» подкатом накрыл де Врей.

И все же, «нерадзурри» проводили более подготовленные атаки. Еще один голевой шанс не использовал Арнаутович, с линии вратарской пробивший выше ворот, а с ударом головой от Мартинеса справился Облак. Но удержать свои ворота в неприкосновенности «матрасники» не сумели. Мартинес убежал к воротам соперников и не сумел пробить Облака. Мяч отлетел в направлении Арнаутовича: на этот раз австриец не промахнулся.

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Гости предприняли попытки отыграться, и мог это сделать Мората, который не сумел замкнуть навесную передачу. «Интер» удержал минимальную победу. Ответный матч состоится в Мадриде 13 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Интер» – «Атлетико» – 1:0

Гол: Арнаутович (79)

Предупреждения: Фраттези (86), Аугусто (95) - Эрмосо (53), Савич (82), Мората (84), Коке (93)

«Интер»: Соммер, Бастони, де Врей, Павар, Мхитарян (Фраттези, 72), Чалханоглу, Барелла, Димарко (Аугусто, 69), Дармиан (Думфрис, 69), Мартинес (Алексис Санчес, 88), Тюрам (Арнаутович, 46)

«Атлетико»: Облак, Эрмосо (Рейнилду, 68), Хименес (Савич, 46), Витсель, Лино, Молина (Барриос, 68), Сауль (Мората, 54), Коке, де Пауль, Гризманн (Корреа, 78), Льоренте

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Стадион «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

ИНТЕР – АТЛЕТИКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА