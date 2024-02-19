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20.02.2024 22:00 - : -
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Лига чемпионов
19 февраля 2024, 23:26 | Обновлено 19 февраля 2024, 23:27
24
0

Интер – Атлетико. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

19 февраля 2024, 23:26 | Обновлено 19 февраля 2024, 23:27
24
0
Интер – Атлетико. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 20 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся миланский «Интер» и мадридский «Атлетико». Поединок пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Миланский клуб в своей группе занял второе место, уступив первую позицию «Реал Сосьедаду». «Атлетико» стал победителем квартета, опередив «Лацио», «Фейенорд» и «Селтик». Перед ответственным противостоянием обе команды в своих национальных чемпионатах одержали разгромные победы: «Интер» разобрался с «Салернитаной» (4:0), а «матрасники» одолели «Лас Пальмас» (5:0). Интересно, что главный тренер мадридцев Диего Симеоне в составе «нерадзурри» стал обладателем Кубка УЕФА сезона 1997/1998.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» – «Атлетико», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Лига чемпионов Интер Милан Атлетико Мадрид текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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