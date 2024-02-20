Интер Милан

20 февраля на «Джузеппе Меацца» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Интер» сыграет против «Атлетико». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер

Команда в этом сезоне упустила возможность взять третий кряду кубок Италии. На своем поде черно-синие проиграли в экстра-тайме Болонье. А вот поездка в Саудовскую Аравию сумели закончить успехом, выиграв в очередной раз уже Суперкубок страны, с победами над Лацио и Наполи. И, главное, сейчас есть как никогда при Симоне Индзаги клуб близок к триумфу в Серии А. Особняком стоит 1-0 на этом же стадионе против главного преследователя, Ювентуса - это позволило оторваться на комфортную дистанцию. Но при этом будет ли итальянский гранд так же отдаваться полностью борьбе еще и в Лиге чемпионов? Все-таки на групповом этапе представитель Милана не особенно блистали, и, оба раза сыграв только вничью с Реалом Сосьедад, финалист-2023 занял только второе место в своем квартете.

Атлетико

Клуб проводит неплохой сезон. Не столько в рамках Примеры, где в целом пока что даже нет уверенности в привычном финише в топ-4 - пока что Атлетик настойчиво пытается навязать конкуренцию. Кстати, баски испортили и прогресс в кубке: выйдя впервые за 7 лет в полуфинал, матрасники ухитрились дома проиграть гостям из Бильбао. В итоге команда теперь будет вынужденна играть на победу в Бильбао, причем желательно не минимальную. Зато в Лиге чемпионов был откровенный прогресс: если в 2022-м году был провал с 4-м местом в группе, то прошлой осенью выиграли свой квартет. Кстати, обошли как раз представителя Италии, Лацио: упустили победу в Риме из-за гола Проведеля в финальном штурме, но уверенно выиграли дома у орлов.

Статистика личных встреч

В 2010-м году, в рамках Суперкубка УЕФА, Атлетико выиграл у итальянцев 2-0. После этого был только поединок на летнем Международном кубке чемпионов, что принес минимальную победу нерадзурри.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы дома черно-синих. Но это первый поединок прагматичных соперников, так что стоит использовать пари с тотал меньше 2,5 голов(коэффициент - 1,76).