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Интер Милан
20.02.2024 22:00 – FT 1 : 0
Атлетико Мадрид
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Лига чемпионов
21 февраля 2024, 05:45 | Обновлено 21 февраля 2024, 07:28
226
1

Симоне ИНДЗАГИ: «Нам жаль, что перевес – всего лишь в один мяч»

Главный тренер Интера прокомментировал победу над Атлетико М в ЛЧ

21 февраля 2024, 05:45 | Обновлено 21 февраля 2024, 07:28
226
1
Симоне ИНДЗАГИ: «Нам жаль, что перевес – всего лишь в один мяч»
УЕФА. Симоне Индзаги

Вечером 20 февраля в Милане состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Интер» и «Атлетико».

Игра завершилась минимальной победой «черно-синих» (1:0).

Главный тренер Интера Симоне Индзаги:

«За эти полгода мы добились очень хороших результатов, но самые важные месяцы – это март и апрель. Парни должны продолжать в том же духе. Мне нравится, как они тренируются, но мы знаем, что будут трудности: напряженные матчи, усталость, некоторые получат травмы. Но мы должны продолжать работать так, как делаем это сейчас.

Этот матч оставляет нам хорошие впечатления экстраординарной игрой против великолепного соперника. Нам жаль, что перевес – всего лишь в один мяч, поскольку предстоит интенсивный матч в Мадриде. Доволен Арнаутовичем – он работает очень хорошо».

Защитник Интера Стефан де Врей:

«Мы понимали, что вечер не будет томным. Атлетико очень силен и организован, играет в хороший футбол. Он держит оборону всей командой, всегда компактен и хорошо контролирует мяч. Тем не менее, мы создали много моментов, могли забить больше, а сами не допустили остроты у своих ворот. Довольны победой. Мы отправимся в Мадрид побеждать и проходить в следующий круг. Должны продолжить свой путь. Мы осознаем, что сильны, и хотим доказывать это в каждом матче».

Автор гола Интера Марко Арнаутович:

«Мы создали множество моментов и могли забить больше. Тем не менее, выиграли, и это важно. Очень сложный матч ждет нас в Мадриде. Нам надо будет поразмыслить о своей игре – мы можем победить и в Мадриде тоже. Обидно за Маркюса [Тюрама] – никому травм не пожелаю. Я получил свой шанс и вышел менять ситуацию. После того как я упустил пару моментов, подвернулся третий шанс, и я рад, что забил ради всех тех, кто сегодня сюда пришел, ради товарищей по команде и моей семьи, которая тоже сегодня была здесь».

Полузащитник Интера Карлос Аугусто:

«Мы создали немало, но нам необходимо лучше использовать такие возможности. Эта победа очень важна. В Мадриде будет тяжело: там хорошая команда, а нам придется играть столь же сконцентрированно, как и сегодня. У нас хороший, дружный состав. Тот, кто нерегулярно выходит на поле, упорно трудится в ходе недельного цикла – мы всегда стремимся быть готовы. Рад за Арнаутовича – невероятный парень. Он много работает на тренировках и всего этого заслуживает».

Полузащитник Интера Генрих Мхитарян:

«Нам предстоит ответный матч. 1:0 мало значит, пусть и приятно победить. Мы изо всех сил стремились забить, но осознавали, что играем против сильной команды, которая хорошо действует и обороняется. Мы едем в Мадрид, поведя в счете, однако снова придется играть на победу, словно мы сегодня и не забивали. Нам необходимо сделать все возможное, чтобы продолжить путь, проложенный в прошлом году; хотим пробиться в финал снова».

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Интер Милан).
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Интер Милан Атлетико Мадрид пресс-конференция Лига чемпионов Интер - Атлетико Симоне Индзаги Стефан Де Врей Марко Арнаутович Генрих Мхитарян
Источник УЕФА
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Saar
Удачі і в Мадриді!
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