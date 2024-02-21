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Лига чемпионов
21 февраля 2024, 00:06 | Обновлено 21 февраля 2024, 00:18
331
0

Интер – Атлетико – 1:0. Как Арнаутович принес победу миланцам. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты первого матча в Милане

21 февраля 2024, 00:06 | Обновлено 21 февраля 2024, 00:18
331
0
Интер – Атлетико – 1:0. Как Арнаутович принес победу миланцам. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер – Атлетико

Во вторник, 20 февраля, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Интер» и «Атлетико».

Игра прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Автором единственного и победного гола в матче стал австрийский форвард хозяев Марко Арнаутович, который вышел на замену в начале второго тайма и огорчил Яна Облака на 79-й минуте.

Лига чемпионов. 1/8 финала, 20 февраля

Интер – Атлетико – 1:0

Гол: Арнаутович, 79.

Видеообзор матча (обновляется)

ГОЛ! Арнаутович, 79 мин.

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Интер Милан).
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Источник Sport.ua
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