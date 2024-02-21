Интер – Атлетико – 1:0. Как Арнаутович принес победу миланцам. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты первого матча в Милане
Во вторник, 20 февраля, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Интер» и «Атлетико».
Игра прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.
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Автором единственного и победного гола в матче стал австрийский форвард хозяев Марко Арнаутович, который вышел на замену в начале второго тайма и огорчил Яна Облака на 79-й минуте.
Лига чемпионов. 1/8 финала, 20 февраля
Интер – Атлетико – 1:0
Гол: Арнаутович, 79.
Видеообзор матча (обновляется)
ГОЛ! Арнаутович, 79 мин.
События матча
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