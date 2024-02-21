Интер отметился при Индзаги историческим достижением
Миланский клуб переиграл «Атлетико» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов
Миланский «Интер» добился победы над мадридским «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянцы, напомним, выиграли в домашнем поединке.
«Нерадзурри» впервые под руководством Симоне Индзаги добились девяти побед подряд во всех турнирах.
Победная серия «Интера» включает в себя шесть матчей в Серии А, две игры в Суперкубке Италии и одну встречу в плей-офф Лиги чемпионов.
В турнирной таблице чемпионата Италии «Интер» занимает 1-е место.
Ответная встреча «Интера» с «Атлетико» 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 13 марта в Мадриде.
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