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Италия
21 февраля 2024, 10:04 | Обновлено 21 февраля 2024, 10:09
338
0

Интер отметился при Индзаги историческим достижением

Миланский клуб переиграл «Атлетико» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

21 февраля 2024, 10:04 | Обновлено 21 февраля 2024, 10:09
338
0
Интер отметился при Индзаги историческим достижением
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Миланский «Интер» добился победы над мадридским «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянцы, напомним, выиграли в домашнем поединке.

«Нерадзурри» впервые под руководством Симоне Индзаги добились девяти побед подряд во всех турнирах.

Победная серия «Интера» включает в себя шесть матчей в Серии А, две игры в Суперкубке Италии и одну встречу в плей-офф Лиги чемпионов.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Интер» занимает 1-е место.

Ответная встреча «Интера» с «Атлетико» 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 13 марта в Мадриде.

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Симоне Индзаги Интер Милан
Источник Opta
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