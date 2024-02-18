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Лутон Таун
18.02.2024 18:30 – FT 1 : 2
Манчестер Юнайтед
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Англия
18 февраля 2024, 20:40 | Обновлено 18 февраля 2024, 20:59
517
3

Очень быстрый дубль Хойлунда принес Ман Юнайтед победу над Лутоном

«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в АПЛ, набрав 44 очка

18 февраля 2024, 20:40 | Обновлено 18 февраля 2024, 20:59
517
3
Очень быстрый дубль Хойлунда принес Ман Юнайтед победу над Лутоном
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Лутон Таун» со счетом 2:1.

Расмус Хойлунд оформил быстрый дубль для манкунианцев, забив на 1-й и 7-й минутах. Интересно, что датский форвард забивает за Ман Юнайтед уже 6 матчей АПЛ подряд.

Хозяева ответили лишь одним голом, отличился Карлтон Моррис (14 мин).

«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в АПЛ (44 очков), «Лутон» имеет 20 очков и идет на 17-й позиции.

Премьер-лига. 25-й тур, 18 февраля

Лутон Таун – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Моррис, 14 – Хойлунд, 1, 7

Турнирная таблица

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Манчестер Юнайтед Лутон Таун чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Расмус Хойлунд
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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bossi
Лутон жаль..Моменты были для ничейного резулбтата..
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February 30
Никогда не думал что Лутон такой бодрый.   Рубились как на Кубок Шляпы.)   Усадили пол МЮ на ЖК.
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0
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