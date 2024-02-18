Очень быстрый дубль Хойлунда принес Ман Юнайтед победу над Лутоном
«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в АПЛ, набрав 44 очка
В матче 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Лутон Таун» со счетом 2:1.
Расмус Хойлунд оформил быстрый дубль для манкунианцев, забив на 1-й и 7-й минутах. Интересно, что датский форвард забивает за Ман Юнайтед уже 6 матчей АПЛ подряд.
Хозяева ответили лишь одним голом, отличился Карлтон Моррис (14 мин).
«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в АПЛ (44 очков), «Лутон» имеет 20 очков и идет на 17-й позиции.
Премьер-лига. 25-й тур, 18 февраля
Лутон Таун – Манчестер Юнайтед – 1:2
Голы: Моррис, 14 – Хойлунд, 1, 7
Турнирная таблица
The Reds make it four straight #PL wins 👏#MUFC || #LUTMUN— Manchester United (@ManUtd) February 18, 2024
7️⃣ goals in 6️⃣ games for Rasmus Hojlund 🇩🇰#MUFC || #LUTMUN pic.twitter.com/CUJTlA1wOY— Manchester United (@ManUtd) February 18, 2024
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