Очень быстрый дубль Хойлунда принес Ман Юнайтед победу над Лутоном

В матче 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Лутон Таун» со счетом 2:1.

Расмус Хойлунд оформил быстрый дубль для манкунианцев, забив на 1-й и 7-й минутах. Интересно, что датский форвард забивает за Ман Юнайтед уже 6 матчей АПЛ подряд.

Хозяева ответили лишь одним голом, отличился Карлтон Моррис (14 мин).

«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в АПЛ (44 очков), «Лутон» имеет 20 очков и идет на 17-й позиции.

Премьер-лига. 25-й тур, 18 февраля

Лутон Таун – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Моррис, 14 – Хойлунд, 1, 7

Турнирная таблица

