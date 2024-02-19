Эрик ТЕН ХАГ: «Манчестер Юнайтед набирает обороты»
Тренер «МЮ» отметил слабую реализацию своих игроков
Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что его подопечные могли забивать больше голов «Лутону» в матче 25-го тура АПЛ. Также специалист отметил, что команда набирает обороты.
«Очень хороший матч. Мы имели ещё много возможностей, чтобы забить больше. Мы слишком глубоко опустились и позволили сопернику вернуться в игру. Мы не закрывали пространство между линиями, поэтому нам стало сложнее.
Во втором тайме у нас были отличные моменты, но мы ими не воспользовались. Мы должны были забивать во втором тайме – Бруну, Гарначо и Рэшфорд. Если бы кто-то из них забил, то это облегчило бы нам задачу.
Мы опустились слишком глубоко и немного потеряли концентрацию – возможно, потому что первые 10 минут были очень легкими. Мы не можем себе этого позволить, особенно против такой команды, как «Лутон». Они действительно прибавили в последние несколько недель.
Шансы на Лигу чемпионов? Думаю, мы вернулись в игру и набираем обороты. Нам нужно усилить давление, чтобы приблизиться. Каждая игра – это финал», – сказал Эрик тен Хаг.
«Манчестер Юнайтед набирает обороты»
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