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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Манчестер Юнайтед набирает обороты»
Англия
19 февраля 2024, 01:36 |
92
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Манчестер Юнайтед набирает обороты»

Тренер «МЮ» отметил слабую реализацию своих игроков

19 февраля 2024, 01:36 |
92
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Манчестер Юнайтед набирает обороты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что его подопечные могли забивать больше голов «Лутону» в матче 25-го тура АПЛ. Также специалист отметил, что команда набирает обороты.

«Очень хороший матч. Мы имели ещё много возможностей, чтобы забить больше. Мы слишком глубоко опустились и позволили сопернику вернуться в игру. Мы не закрывали пространство между линиями, поэтому нам стало сложнее.

Во втором тайме у нас были отличные моменты, но мы ими не воспользовались. Мы должны были забивать во втором тайме – Бруну, Гарначо и Рэшфорд. Если бы кто-то из них забил, то это облегчило бы нам задачу.

Мы опустились слишком глубоко и немного потеряли концентрацию – возможно, потому что первые 10 минут были очень легкими. Мы не можем себе этого позволить, особенно против такой команды, как «Лутон». Они действительно прибавили в последние несколько недель.

Шансы на Лигу чемпионов? Думаю, мы вернулись в игру и набираем обороты. Нам нужно усилить давление, чтобы приблизиться. Каждая игра – это финал», – сказал Эрик тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед набирает обороты»

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Лутон Таун Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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