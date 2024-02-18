Англия18 февраля 2024, 09:20 | Обновлено 18 февраля 2024, 09:27
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Лутон Таун – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 февраля в 18:30 поединок Английской Премьер-лиги
18 февраля 2024, 09:20 | Обновлено 18 февраля 2024, 09:27
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В воскресенье, 18 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором встретятся «Лутон Таун» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Лутоне на стадионе «Кенилуорт Роуд».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sport и ОТТ-платформе Setanta Sport.
Лутон Таун – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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