В воскресенье, 18 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором встретятся «Лутон Таун» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лутоне на стадионе «Кенилуорт Роуд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sport и ОТТ-платформе Setanta Sport.

Лутон Таун – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция