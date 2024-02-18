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Англия
18 февраля 2024, 09:20 | Обновлено 18 февраля 2024, 09:27
14
0

Лутон Таун – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 февраля в 18:30 поединок Английской Премьер-лиги

18 февраля 2024, 09:20 | Обновлено 18 февраля 2024, 09:27
14
0
Лутон Таун – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором встретятся «Лутон Таун» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лутоне на стадионе «Кенилуорт Роуд».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sport и ОТТ-платформе Setanta Sport.

Лутон Таун – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция
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Лутон Таун Манчестер Юнайтед смотреть онлайн чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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