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  4. Гаттузо вспомнил про -17°C в Донецке и назвал сильные стороны Шахтера
Лига Европы
15 февраля 2024, 05:27 |
888
0

Гаттузо вспомнил про -17°C в Донецке и назвал сильные стороны Шахтера

Наставник «Марселя» провел пресс-конференцию перед матчем с «горняками» в Лиге Европы

15 февраля 2024, 05:27 |
888
0
Гаттузо вспомнил про -17°C в Донецке и назвал сильные стороны Шахтера
Twitter. Дженнаро Гаттузо

15 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Шахтер» Донецк и «Марсель». Матч пройдет в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

14 февраля главный тренер французского клуба Дженнаро Гаттузо провел пресс-конференцию:

«Каждый матч имеет свою историю. Мы играем против команды, которая очень сильна, когда владеет мячом, очень технична и привыкла годами играть в еврокубках, несмотря на то, что она молодая.

Бывают моменты, когда мы не получаем результатов и команда не живет, но это не тот случай. У нас кризис результатов, но не игровой кризис, у нас есть шансы. Нам нужно иметь больше уверенности, больше гордости, больше энтузиазма и продолжать то, что мы делаем, вкладывая в это что-то дополнительное.

Шахтер сыграл более семи товарищеских матчей, мы видели их игры в Европе, мы видели все товарищеские матчи, которые они сыграли за последние два месяца. Мы увидели команду, которую легко читать, с очень точной игрой и талантливыми игроками. И когда мы получим мяч, мы должны будем причинить им боль.

Я хорошо помню, как играл против Шахтера, который тогда тренировал Луческу. Это был довольно испанский стиль футбола, но особенно я помню температуру -17°C в Донецке, когда мы еле могли дышать. Это команда, которая всегда удивляла нас своим менталитетом и стилем игры, контролем над матчем и ведением игры. И так происходит и сегодня.

У нас кризис результатов, но, повторяю, это не кризис раздевалки, или кризис неверия в то, что мы делаем. Мы делаем все возможное, чтобы побеждать. После игры в Клермоне мы пропустили восемь мячей, в том числе пять с пенальти. Нет смысла говорить о закономерностях, нам просто нужно быть более сконцентрированными и хорошо защищаться.

У нас есть полузащитники, но на данный момент мы потеряли Верету, он не успел восстановиться. Мы собираемся выставить на поле лучший состав и будем бороться. У Мурильо сегодня также случился рецидив.

Изменение схемы? Посмотрим, может сыграем в три центральных, может с четырьмя защитниками. Когда я перешел на игру в три ЦЗ, я понял, что команде нужно больше обороняться, потому что мне не нравилось, как они занимали пространство. Но я не тренер, который играет на контратаках. Я должен делать то, что чувствую, и, конечно, ставить команду в наилучшую позицию. Когда я увидел, что команда страдает перед первым матчем против Лиона, я перешел на игру в пять защитников, но это не мой стиль футбола. Если вы хотите этого, вам придется сменить тренера», – сказал Гаттузо.

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Дженнаро Гаттузо пресс-конференция Шахтер Донецк Марсель Шахтер - Марсель Лига Европы
Источник L'Equipe
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