Шахтер Донецк

15 февраля в 19:45 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сыграют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».

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Матч проходит в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион».

Ответный поединок состоится 22 февраля в Марселе. Правило выездного гола не действует.

«Шахтер» занял третье место в группе Лиги чемпионов, набрав 9 очков, и пропустил вперед «Барселону» и «Порту» (по 12 баллов). «Антверпен» оказался аутсайдеров квартета (3 очка)

«Марсель» закончил групповой раунд Лиги Европы на 2-й позиции (11 баллов). Победителем группы стал английский Брайтон (13). Аякс с третьей позиции перешел в Лигу конференций (5), опередив АЕК из Афин (4).

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча

Шахтер – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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