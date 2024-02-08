Шахтер Донецк

Шахтер – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 февраля в 19:45 видеотрансляцию матча 1/16 финала Лиги Европы
15 февраля в 19:45 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сыграют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».
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Матч проходит в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион».
Ответный поединок состоится 22 февраля в Марселе. Правило выездного гола не действует.
«Шахтер» занял третье место в группе Лиги чемпионов, набрав 9 очков, и пропустил вперед «Барселону» и «Порту» (по 12 баллов). «Антверпен» оказался аутсайдеров квартета (3 очка)
«Марсель» закончил групповой раунд Лиги Европы на 2-й позиции (11 баллов). Победителем группы стал английский Брайтон (13). Аякс с третьей позиции перешел в Лигу конференций (5), опередив АЕК из Афин (4).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Шахтер – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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