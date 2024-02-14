ПУШИЧ: «Шахтер два месяца не играл официальных матчей. Мы голодны к игре»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич ответил на вопросы журналистов перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Марселем», который состоится в немецком городе Гамбург (15 февраля в 19:45):

– Интересно будет увидеть игру «Шахтера» во второй части сезона, учитывая, что она уже поставлена именно вами. Чем игра команды, собственно, будет отличаться?

– Да, всегда есть разница, когда ты возглавляешь команду посреди сезона. За короткий период команда играет много важных матчей, а потом у тебя достаточно времени, чтобы подготовиться к следующим поединкам. За этот месяц я приложил много усилий, чтобы вывести команду на определенный уровень, над которым, на мой взгляд, мы должны работать больше, и у нас есть на это время. Считаю, что один месяц совместной работы – хороший период для каждого тренера, особенно в нашей ситуации. И это также необходимо не только чтобы улучшить нашу физическую форму, но и для тактических аспектов с мячом и без него.

Поэтому мы очень упорно работали, и я доволен тем, что я увидел сегодня. Но в то же время очень трудно сказать, на каком мы сейчас уровне, потому что оппозиция со стороны соперников в межсезонье была не такой, какой можно ожидать от таких серьезных команд, как «Марсель». Поэтому меня тоже интересует завтрашний день – на котором мы действительно равны. Вы можете назвать минусом то, что мы почти два месяца не играли официальных матчей, но в то же время мы голодны к игре и хотим снова соревноваться.

Читайте также: Шахтер провел в Гамбурге открытую тренировку перед матчем с Марселем

– Можете ли вы нам рассказать о сильных и слабых сторонах вашей команды и как влияет то, что вы тренируете команду, которая в основном состоит из украинских юниоров, ведь у вас есть один бразильский футболист, но большинство – украинцы?

– Конечно, я могу кое-что рассказать о наших сильных и слабых сторонах, но я этого не буду делать. У нас есть те и другие, как у всех команд – у кого их нет? Во время поединков главное – воспользоваться своими преимуществами, а не недостатками, и мы, конечно, будем пытаться это сделать. И что касается второй части вашего вопроса: у нас очень молодой состав, это правда, но это очень талантливые амбициозные игроки, которые хотят развиваться и очень тяжело работать. И, честно говоря, я никогда не смотрю на национальность, я смотрю только на характер и качество футболистов и на то, кто может нам в определенный момент помочь одержать победу. Да, действительно, у нас большинство игроков из Украины – молодые талантливые футболисты, имеющие поддержку двух или трех опытных игроков – и это хорошо также и для развития украинского футбола в целом. Поэтому я здесь – чтобы содействовать этому развитию и конкурировать на уровне Европы вместе с этими игроками. И мне это очень нравится.

– «Шахтер» был очень активен во время трансферного окна и осуществил интересные трансферы. Насколько вы удовлетворены этой зимней трансферной кампанией?

– Все знают, что у нас очень сложная ситуация – более сложная, чем у других клубов, из-за событий в стране. Люди очень тяжело работают, чтобы поддержать меня и мои пожелания по совершенствованию команды, чтобы сделать ее сильнее. Мы прилагаем все усилия по этому вопросу. И мы, конечно, привлекаем молодых и перспективных игроков, которые обладают необходимыми качествами, но также требуют времени, чтобы достичь уровня более опытных футболистов и больше влиять на игру. Это вполне нормально для нашей ситуации.

И сейчас у нас Кевин на позиции вингера, Марлон – полузащитник: они оба из Бразилии, молодые игроки, 20 и 21 год, имеют большой потенциал. С Кевином мы работаем уже три недели и он показывает значительный потенциал. Как и каждому молодому футболисту, а особенно из другой части мира, ему нужно время, чтобы адаптироваться к культуре, ситуации, методу тренировок, интенсивности тренировок и стиля игры. И мы, конечно, дадим ему это время, при этом оно будет совершенствоваться и помогать нам своим особым стилем игры.

К сожалению, с Марлоном у нас еще не было возможности встретиться – увидимся завтра. Он травмировался в последней игре за национальную сборную, поэтому завтра его в составе не будет, к сожалению. Да, я доволен нашими действиями, потому что позвольте сказать, что никогда не бывает все идеально, но я очень хорошо понимаю ситуацию, в которой мы сейчас есть, и я радуюсь всему, что мы получаем и что я получаю как тренер. И это моя задача – вывести этих ребят на определенный уровень, что я собираюсь сделать.

– Вопрос не совсем о футболе: сегодня очень особенный день для многих людей в мире, а особенно для украинцев во время войны, потому что они ценят любовь – любовь к своей стране, к семье и близким. Что для вас означает любовь к футболу и целом?

– Без любви мира не существовало бы – на самом деле, это очень просто. Так что для меня это значит все. И мы должны прославлять любовь, все мы, в любой момент дня, особенно в такие времена. Если говорить о любви в стране, где идет война, она очень важна: это то, что дает очень глубокие эмоции, это страсть и сила, которая держит людей вместе. Это прекрасный мир и прекрасное слово – любовь. Поздравляю всех вас и ваших любимых с Днем Валентина.