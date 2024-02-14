Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПУШИЧ: «Шахтер два месяца не играл официальных матчей. Мы голодны к игре»
Лига чемпионов
14 февраля 2024, 22:15 | Обновлено 14 февраля 2024, 23:01
743
37

ПУШИЧ: «Шахтер два месяца не играл официальных матчей. Мы голодны к игре»

Наставник «горняков» ответил на вопросы матчем Лиги Европы с «Марселем»

14 февраля 2024, 22:15 | Обновлено 14 февраля 2024, 23:01
743
37
ПУШИЧ: «Шахтер два месяца не играл официальных матчей. Мы голодны к игре»
ФК Шахтер Донецк. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич ответил на вопросы журналистов перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Марселем», который состоится в немецком городе Гамбург (15 февраля в 19:45):

– Интересно будет увидеть игру «Шахтера» во второй части сезона, учитывая, что она уже поставлена именно вами. Чем игра команды, собственно, будет отличаться?

– Да, всегда есть разница, когда ты возглавляешь команду посреди сезона. За короткий период команда играет много важных матчей, а потом у тебя достаточно времени, чтобы подготовиться к следующим поединкам. За этот месяц я приложил много усилий, чтобы вывести команду на определенный уровень, над которым, на мой взгляд, мы должны работать больше, и у нас есть на это время. Считаю, что один месяц совместной работы – хороший период для каждого тренера, особенно в нашей ситуации. И это также необходимо не только чтобы улучшить нашу физическую форму, но и для тактических аспектов с мячом и без него.

Поэтому мы очень упорно работали, и я доволен тем, что я увидел сегодня. Но в то же время очень трудно сказать, на каком мы сейчас уровне, потому что оппозиция со стороны соперников в межсезонье была не такой, какой можно ожидать от таких серьезных команд, как «Марсель». Поэтому меня тоже интересует завтрашний день – на котором мы действительно равны. Вы можете назвать минусом то, что мы почти два месяца не играли официальных матчей, но в то же время мы голодны к игре и хотим снова соревноваться.

– Можете ли вы нам рассказать о сильных и слабых сторонах вашей команды и как влияет то, что вы тренируете команду, которая в основном состоит из украинских юниоров, ведь у вас есть один бразильский футболист, но большинство – украинцы?

– Конечно, я могу кое-что рассказать о наших сильных и слабых сторонах, но я этого не буду делать. У нас есть те и другие, как у всех команд – у кого их нет? Во время поединков главное – воспользоваться своими преимуществами, а не недостатками, и мы, конечно, будем пытаться это сделать. И что касается второй части вашего вопроса: у нас очень молодой состав, это правда, но это очень талантливые амбициозные игроки, которые хотят развиваться и очень тяжело работать. И, честно говоря, я никогда не смотрю на национальность, я смотрю только на характер и качество футболистов и на то, кто может нам в определенный момент помочь одержать победу. Да, действительно, у нас большинство игроков из Украины – молодые талантливые футболисты, имеющие поддержку двух или трех опытных игроков – и это хорошо также и для развития украинского футбола в целом. Поэтому я здесь – чтобы содействовать этому развитию и конкурировать на уровне Европы вместе с этими игроками. И мне это очень нравится.

– «Шахтер» был очень активен во время трансферного окна и осуществил интересные трансферы. Насколько вы удовлетворены этой зимней трансферной кампанией?

– Все знают, что у нас очень сложная ситуация – более сложная, чем у других клубов, из-за событий в стране. Люди очень тяжело работают, чтобы поддержать меня и мои пожелания по совершенствованию команды, чтобы сделать ее сильнее. Мы прилагаем все усилия по этому вопросу. И мы, конечно, привлекаем молодых и перспективных игроков, которые обладают необходимыми качествами, но также требуют времени, чтобы достичь уровня более опытных футболистов и больше влиять на игру. Это вполне нормально для нашей ситуации.

И сейчас у нас Кевин на позиции вингера, Марлон – полузащитник: они оба из Бразилии, молодые игроки, 20 и 21 год, имеют большой потенциал. С Кевином мы работаем уже три недели и он показывает значительный потенциал. Как и каждому молодому футболисту, а особенно из другой части мира, ему нужно время, чтобы адаптироваться к культуре, ситуации, методу тренировок, интенсивности тренировок и стиля игры. И мы, конечно, дадим ему это время, при этом оно будет совершенствоваться и помогать нам своим особым стилем игры.

К сожалению, с Марлоном у нас еще не было возможности встретиться – увидимся завтра. Он травмировался в последней игре за национальную сборную, поэтому завтра его в составе не будет, к сожалению. Да, я доволен нашими действиями, потому что позвольте сказать, что никогда не бывает все идеально, но я очень хорошо понимаю ситуацию, в которой мы сейчас есть, и я радуюсь всему, что мы получаем и что я получаю как тренер. И это моя задача – вывести этих ребят на определенный уровень, что я собираюсь сделать.

– Вопрос не совсем о футболе: сегодня очень особенный день для многих людей в мире, а особенно для украинцев во время войны, потому что они ценят любовь – любовь к своей стране, к семье и близким. Что для вас означает любовь к футболу и целом?

– Без любви мира не существовало бы – на самом деле, это очень просто. Так что для меня это значит все. И мы должны прославлять любовь, все мы, в любой момент дня, особенно в такие времена. Если говорить о любви в стране, где идет война, она очень важна: это то, что дает очень глубокие эмоции, это страсть и сила, которая держит людей вместе. Это прекрасный мир и прекрасное слово – любовь. Поздравляю всех вас и ваших любимых с Днем Валентина.

По теме:
Шахтер провел в Гамбурге открытую тренировку перед матчем с Марселем
Хавбек Марселя рассказал о целях на матч с Шахтером
БОНДАРЕНКО: «Нам все время при жеребьевке попадают французские клубы»
Марсель Лига Европы Шахтер Донецк пресс-конференция Шахтер - Марсель Марино Пушич
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
Футбол | 13 февраля 2024, 23:54 44
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг

В первом матче 1/8 финала ЛЧ сильнее оказалась мадридская команда

Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
Футбол | 14 февраля 2024, 18:37 9
Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали

Куртуа выступает главным мотиватором для Андрея

Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
Футбол | 14.02.2024, 06:25
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о подписании французского хавбека
Футбол | 14.02.2024, 13:28
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о подписании французского хавбека
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о подписании французского хавбека
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Футбол | 14.02.2024, 01:37
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Комментарии 39
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Шевченко
Сосать ви готові...як завжди по 7 штук за раз, недобиткі даунецькі.
Ответить
+6
Показать Скрыть 7 ответов
Darkness1984
Завтра і побачимо які вони голодні!
Ответить
+3
Remark
Коментів про ФК "Динамо" (Київ) більше, ніж коментарів про ФК "Шахтар" (Донецьк). Ще й потроху харківський "Металіст" починають згадувати все частіше і частіше. Хвилюються, чи вийде цього сезону до УПЛ). Ну що за дивина)... І все це під оглядом  гри "Ш"(Д) з  "Марселєм"). 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Remark
В цьому сезоні від "Ш"(Д) варто очікувати оновлення антирекорду, бо Маріно треба набиратися досвіду, так як у ролі головного тренера він зараз - ніхто. Можливо, навіть виліт до ПФЛ. Але гідний виліт. Бо багато не треба. Так, пропустити один м'яч, може потім ще один. Бо по-іншому все складеться набагато гірше для "Ш"(Д). І вже гідними поразками в один, два чи три м'ячі не обмежиться.
Ответить
+2
Показать Скрыть 9 ответов
Fitness.sports
Так погодите, первый матч на своём как бы поле пускай играют ничью.
История показывает если первый матч в дуэли ничья то потом выездной матч погром.
Пусть сначала возьмут очки для страны, а потом жабы пускай во Франции их возят.
Пока я добрый пускай будет так.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
_Tor78nado99rly_
Вболіваємо за ФК "Шахтар" (Донецьк)! Єдиний клуб в Україні, завдяки якому ми ще зберігаємо представництво в ЛЧ.
Ответить
-6
Показать Скрыть 13 ответов
Alexander Киев
Вперед Шахтар! Єдиний наш представник у єврокубках! Тим більше вже в 1/16 плей-офф ЛЄ 
Тримаємо кулаки та вболіваємо за Чемпіона 
P.s скуління Суркісят через 3..2..1  та беріть за щоку .і.  шавки днонами 
Ответить
-7
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛАСИЦКЕНЕ – о дисквалификации: «Я потеряла больше половины заработка»
ЛАСИЦКЕНЕ – о дисквалификации: «Я потеряла больше половины заработка»
13.02.2024, 14:15 21
Другие виды
Малиновская ответила Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее
Малиновская ответила Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее
13.02.2024, 07:51 7
Футбол
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
13.02.2024, 10:01 46
Футбол
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
13.02.2024, 20:49
Футбол
Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
14.02.2024, 00:38 6
Футбол
Украинец помог скромному клубу сенсационно обыграть Порту
Украинец помог скромному клубу сенсационно обыграть Порту
13.02.2024, 00:23 1
Футбол
Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
13.02.2024, 19:45 32
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем