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Лига Европы
14 февраля 2024, 21:23 | Обновлено 14 февраля 2024, 23:01
402
0

БОНДАРЕНКО: «Нам все время при жеребьевке попадают французские клубы»

Хавбек «Шахтера» ответил на вопросы матчем Лиги Европы с «Марселем»

14 февраля 2024, 21:23 | Обновлено 14 февраля 2024, 23:01
402
0
БОНДАРЕНКО: «Нам все время при жеребьевке попадают французские клубы»
ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко ответил на вопросы журналистов перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Марселем», который состоится в немецком городе Гамбург (15 февраля в 19:45):

– Артем, год назад «Шахтер» встречался на этой стадии Лиги Европы с «Ренном», поэтому можно сказать, что вы уже знакомы со спецификой французского футбола. Какую характеристику ты можешь дать французским командам и конкретно «Марселю»?

– Да, мы знакомы с французским футболом – нам как-то везет или не везет с жеребьевкой. Если сравнивать «Ренн» и «Марсель», то могу сказать, что в обеих командах очень сильны индивидуально игроки, их преимущество перед нами как минимум в том, что чемпионат Франции продолжается и у них нет такой длинной паузы. Полагаю, это немного дает им плюс, но мы уже с этим сталкивались, для нас это не проблема. Для нас это отличный вызов, и мы хотим получить удовольствие от матча и от этой атмосферы.

– Если говорить конкретно о тебе, то можно сказать, что ты являешься специалистом из французских команд, ведь год назад забил с пенальти «Ренну» и отличился голом за молодежную сборную Украины в игре против сборной Франции. Поэтому вопрос: как настраиваешься на матч и сможешь ли повторить завтра голевые действия на поле?

– Настраиваюсь, как всегда, забить мяч. Но не хочется бросаться громкими фразами – я завтра буду просто отдавать всего себя.

– «Шахтер» играл 15 лет назад с «Марселем», и тогда все завершилось завоеванным Кубком УЕФА. Какие воспоминания о том времени и какие ощущения от того, что сейчас вы тоже будете играть с этим соперником?

– Ну, того матча я не помню, потому что был совсем юным, еще ребенком. Но и тогда и сейчас «Марсель» является серьезным соперником, можно сказать, что для нас это честь – противостоять такой команде.

– Команда прилетела в Гамбург после подготовки в Турции. Какие общие впечатления от первых зимних сборов с тренерским штабом Марино Пушича? И можете сказать несколько слов о подготовке к «Марселю», может, расскажете нам об этой команде что-то такое, чего мы не замечаем?

– Что касается собрания, то все прошло супер: тренировки отличные, все довольны, потому что в коллективе такая, знаете, семейная атмосфера. Так что собрание прошло фантастически. А что касается «Марселя», то я не расскажу вам ничего нового, но, надеюсь, мы что-нибудь новое сможем показать вам завтра.

У вас нет возможности проводить домашние матчи в Украине, но здесь, в Гамбурге, вас поддерживают, в частности, украинские болельщики. Насколько это важно для вас?

– Сейчас такая ситуация, что украинцы разбросаны по всему миру, поэтому нам важно присутствие наших соотечественников на стадионе, ведь мы играем ради них, чтобы подарить им эмоции.

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Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Марсель пресс-конференция Артем Бондаренко
Источник ФК Шахтер Донецк
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