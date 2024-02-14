Шахтер провел в Гамбурге открытую тренировку перед матчем с Марселем

14 февраля, накануне встречи с «Марселем», футболисты «Шахтера» провели тренировку на поле «Фолькспаркштадиона» в Гамбурге, где донецкая команда принимает своих соперников в этом евросезоне.

Согласно регламенту УЕФА, первые 15 минут занятия были открыты для представителей медиа: журналисты имели возможность наблюдать за разминкой и некоторыми упражнениями команды.

В общей сложности сессия длилась почти час. За закрытыми дверями подопечные Марино Пушича поработали над удержанием мяча, коротким и средним прядем и атакующими действиями, а также провели двусторонку на половине поля.

Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Марсель» состоится 15 февраля в Гамбурге на «Фолькспаркштадионе». Игра начнется в 19:45 по Киеву.