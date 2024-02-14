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Лига Европы
14 февраля 2024, 21:45 | Обновлено 14 февраля 2024, 21:53
322
0

Шахтер провел в Гамбурге открытую тренировку перед матчем с Марселем

Оранжево-черные готовятся к первой игре раунда плей-офф Лиги Европы

14 февраля 2024, 21:45 | Обновлено 14 февраля 2024, 21:53
322
0
Шахтер провел в Гамбурге открытую тренировку перед матчем с Марселем
ФК Шахтер

14 февраля, накануне встречи с «Марселем», футболисты «Шахтера» провели тренировку на поле «Фолькспаркштадиона» в Гамбурге, где донецкая команда принимает своих соперников в этом евросезоне.

Согласно регламенту УЕФА, первые 15 минут занятия были открыты для представителей медиа: журналисты имели возможность наблюдать за разминкой и некоторыми упражнениями команды.

В общей сложности сессия длилась почти час. За закрытыми дверями подопечные Марино Пушича поработали над удержанием мяча, коротким и средним прядем и атакующими действиями, а также провели двусторонку на половине поля.

Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Марсель» состоится 15 февраля в Гамбурге на «Фолькспаркштадионе». Игра начнется в 19:45 по Киеву.

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Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Марсель тренировка фото
Источник ФК Шахтер Донецк
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