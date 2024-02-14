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Лига чемпионов
14 февраля 2024, 22:38 | Обновлено 14 февраля 2024, 22:56
41
0

ПСЖ – Реал Сосьедад. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

14 февраля 2024, 22:38 | Обновлено 14 февраля 2024, 22:56
41
0
ПСЖ – Реал Сосьедад. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

14 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «ПСЖ» и «Реал Сосьедад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Париже, столице Франции, на стадионе «Парк де Пренс».

ПСЖ – Реал Сосьедад. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Реал Сосьедад ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Реал Сосьедад видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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