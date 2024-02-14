14 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «ПСЖ» и «Реал Сосьедад».

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Первый матч проходит в Париже, столице Франции, на стадионе «Парк де Пренс».

ПСЖ – Реал Сосьедад. Видео голов и обзор матча (обновляется)