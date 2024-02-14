Лига чемпионов14 февраля 2024, 22:38 | Обновлено 14 февраля 2024, 22:56
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ПСЖ – Реал Сосьедад. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
14 февраля 2024, 22:38 | Обновлено 14 февраля 2024, 22:56
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14 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «ПСЖ» и «Реал Сосьедад».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч проходит в Париже, столице Франции, на стадионе «Парк де Пренс».
ПСЖ – Реал Сосьедад. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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