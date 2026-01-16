ФАБРЕГАС: «Странно видеть такие вещи против Милана»

Главный тренер Комо Сеск Фабрегас поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против Милана (1:3) в 20-м туре итальянской Серии А.

«Трудно что-либо анализировать. Мы многое сделали правильно, мы доминировали, это был матч, который нужно было выигрывать.

Мы сделали 700 передач, а они 200, это невероятно. Но и правда в том, что владение мячом не гарантирует победы. У них слишком сильные игроки, выигрывающие за счет индивидуальных действий.

Мы готовились к матчу и знали, что можем проиграть через две вещи – их индивидуальность и контратаки. На 45-й минуте первого тайма после первой потери мяча они зарабатывают пенальти.

Чтобы вспомнить матч с такой доминацией, мне нужно вернуться ко встрече против «Лацио» (2:0). Я иду домой злой, но все равно горжусь командой, хоть мы и проиграли.

Странно видеть такие вещи против «Милана», который я смотрел еще ребенком, но когда делаешь 700 передач, действительно может случиться такое, что дважды ты потеряешь мяч – и тебя за это накажут. Нам нужно добавлять в этом компоненте, потому что все моменты, которые мы допустили в последних матчах, – это наши ошибки, а не действия соперника.

Я должен донести до ребят, что когда доминируешь так – надо забивать больше. Поздравление сопернику, «Милан» – большая команда», – сказал Фабрегас.

В нынешнем сезоне Комо занимает шестую строчку турнирной таблицы итальянской Серии А, имея в своем активе 34 зачетных балла после 20 сыгранных матчей.