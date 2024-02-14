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ПСЖ
14.02.2024 22:00 - : -
Реал Сосьедад
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Лига чемпионов
14 февраля 2024, 13:07 |
195
0

ПСЖ – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 14 февраля в 22:00 по Киеву

14 февраля 2024, 13:07 |
195
0
ПСЖ – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

14 февраля на «Парк де Пренс» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» сыграет против «Реала Сосьедад». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда иногда допускает провалы, когда ее обгоняют в Лиге 1 упорные преследователи типа Монако или Лилля. Но такое впечатление, что в столице Франции просто банально пресытились постоянными победами на внутренней арене и воспринимают их уже как нечто формальное: выиграли - хорошо, что-то упустили - не трагедия. Что давно хотят, так это триумф в Лиге чемпионов. А там редко что-то убедительное получается. В прошлом сезоне и вовсе был провал: 2 сухих поражения, пусть и Баварии, но уже в 1/8 финала! После этого капитально обновили состав, в котором не осталось места для Рамоса, Неймара, Месси и так далее, и позвали Луиса Энрике... Чтобы в групповом этапе инфарктно занять второе место. Да, группа была сложной, но Милан, с которым обменялись победами, опередили при равенстве очков только по дополнительным показателям. Зато на жеребьевке получили чуть ли не оптимального соперника из всех победителей групп.

Реал Сосьедад

Клуб должен себе прекрасно отдавать отчет, что в следующем сезоне его в Лиге чемпионов не будет. Он уже к февралю слишком отстал от претендентов на квартет, и будет отстаивать 6-е место в Примере, что тоже отнюдь не гарантировано. И заодно подопечные Иманоля Альгуасиля поборются за кубок Испании - они как раз проводят полуфиналы с Мальоркой. Ну, а уж в главном турнире континента, куда с таким трудом пробивались, и вовсе будут рвать и метать. Осенью чурри-урдин выиграли свою группу, дважды сводя вничью поединки с Интером, финалистом-2023. И явно не захотят таким ограничиться, даже имея в противниках Мбаппе и компанию.

Статистика личных встреч

Испанцы в основном играли в Лиге Европы. Так что у них не было шансов сразиться с французским грандом.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут домашней победы парижан. Но гости из Сан-Себастьяна - это крепкий орешек, что выстоял даже с Интером. Ставим на них при форе +1 (коэффициент - 1,8).

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Источник Sport.ua
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