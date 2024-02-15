ПСЖ – Реал Сосьедад – 2:0. Мбаппе и Баркола. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
14 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» дома обыграл «Реал Сосьедад» (2:0).
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Первый матч прошел в Париже, столице Франции, на стадионе «Парк де Пренс».
Хозяева поля победили благодаря голам Килиана Мбаппе и Брэдли Баркола во втором тайме.
Ответный поединок состоится 5 марта в испанском Сан-Себастьяне. Правило выездного гола не действует.
Лига чемпионов. 1/8 финала
Первый матч, 14 февраля
ПСЖ (Франция) – Реал Сосьедад (Испания) – 2:0
Голы: Мбаппе, 58, Баркола, 71
ПСЖ – Реал Сосьедад – 2:0. Мбаппе и Баркола. Видео голов и обзор матча
События матча
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