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Лига Чемпионов
ПСЖ
14.02.2024 22:00 – FT 2 : 0
Реал Сосьедад
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Лига чемпионов
15 февраля 2024, 00:45 |
629
0

ПСЖ – Реал Сосьедад – 2:0. Мбаппе и Баркола. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

15 февраля 2024, 00:45 |
629
0
ПСЖ – Реал Сосьедад – 2:0. Мбаппе и Баркола. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

14 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» дома обыграл «Реал Сосьедад» (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел в Париже, столице Франции, на стадионе «Парк де Пренс».

Хозяева поля победили благодаря голам Килиана Мбаппе и Брэдли Баркола во втором тайме.

Ответный поединок состоится 5 марта в испанском Сан-Себастьяне. Правило выездного гола не действует.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый матч, 14 февраля

ПСЖ (Франция) – Реал Сосьедад (Испания) – 2:0

Голы: Мбаппе, 58, Баркола, 71

ПСЖ – Реал Сосьедад – 2:0. Мбаппе и Баркола. Видео голов и обзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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Реал Сосьедад ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Реал Сосьедад видео голов и обзор Килиан Мбаппе Брэдли Баркола
Источник Sport.ua
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