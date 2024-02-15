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Лига Чемпионов
ПСЖ
14.02.2024 22:00 – FT 2 : 0
Реал Сосьедад
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Лига чемпионов
15 февраля 2024, 04:40 |
116
0

ЭНРИКЕ: «Повара никогда не дают рецепт. Сразу говорил, что могли проиграть»

15 февраля «ПСЖ» выиграл у «Реала Сосьедад» со счетом 2:0 в 1/8 финала Лиги чемпионов

15 февраля 2024, 04:40 |
116
0
ЭНРИКЕ: «Повара никогда не дают рецепт. Сразу говорил, что могли проиграть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

14 февраля состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «ПСЖ» и «Реал Сосьедад». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу французского клуба.

После завершения встречи главный тренер парижан Луис Энрике прокомментировал победу своих подопечных:

«Это две совершенно разные половины. В первом тайме, когда «Реал Сосьедад» был намного лучше, они отобрали у нас мяч, мы не успели прессинговать. У нас было много неприятностей, очень трудно. Но футбол непостоянен. Тогда мы смогли изменить ситуацию. Матч изменился. Мы прессинговали выше, назад мы лучше возвращались. Этот гол забит, этот счет 1:0. Мы обрели уверенность и победили.

Что сказал игрокам в перерыве? Я уже не помню (смеется). Повара никогда не дают свой рецепт. Это были игроки, которые верили в себя. Я говорил вам с самого начала, это игра, мы могли проиграть. Вы должны быть верны себе. Болельщики, придя к нам в тренировочный центр, сказали, что не имеет значения, если мы не выиграем Лигу чемпионов. Они правы. Футбол – это игра, и если ты проиграешь, каждый продолжит жить своей жизнью».

Игрок матча Килиан Мбаппе:

«Да, мы довольны результатом. Мы хотели победить дома – в этом была цель. Теперь нам предстоит сыграть еще одну игру. Сейчас мы счастливы, но работа еще не завершена.

Это всегда важно. Мы знаем, как сложно воспользоваться преимуществом в Лиге чемпионов, и теперь мы это сделали. Теперь нам нужно продолжать идти вперед, продолжать работать как команда. Мы собираемся поехать туда, чтобы победить и выйти в четвертьфинал».

Видеообзор матча ПСЖ – Реал Сосьедад – 2:0

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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ПСЖ ПСЖ - Реал Сосьедад Реал Сосьедад Лига чемпионов пресс-конференция Луис Энрике Килиан Мбаппе
Источник L'Equipe
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