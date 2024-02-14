Баски не выстояли в Париже. ПСЖ обыграл Реал Сосьедад в первом матче
«Красно-синие» сделали шаг к четвертьфиналу Лиги чемпионов
В Париже состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились ПСЖ и «Реал Сосьедад». Поединок завершился победой «красно-синих».
Гости активно начали встречу, и уже на 1-й минуте Андре Силва из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой. Парижане с ответом медлить не стали: после передачи на ход от Дембеле Мбаппе бил в противоход голкиперу, и Ремиро выручил свою команду.
В дальнейшем «бело-голубые» за счет высокого прессинга доставляли немало трудностей соперникам. Футболисты «Сосьедада» умело защищались и проводили довольно острые контрвыпады. Перед перерывом едва не достиг цели удар Мерино, после которого мяч попал в перекладину.
В начале второй половины встречи парижане попытались увеличить давление и добились своего. После навеса с углового Маркиньос скинул мяч на дальний угол вратарской, а забытый защитниками Мбаппе расстрелял ворота.
Забив гол, «красно-синие» агрессивно начали атаковать владения соперников, и Мбаппе едва не оформил дубль в матче. С ударом форварда с трудом справился Ремиро, который кончиками пальцев перевел мяч в перекладину. Удвоил преимущество парижской команды Баркола, продемонстрировавший индивидуальное мастерство. Он пробросил мяч мимо Траоре и успел опередить Ремиро, мимо голкипера протолкнув снаряд в ворота.
Гости были растеряны и до конца поединка не смогли обострить ситуацию у ворот ПСЖ. Хозяева, в свою очередь, провели еще несколько перспективных атак. Одну из них точным ударом едва не завершил Коло Муани – мяч немного разминулся со штангой.
ПСЖ одержал комфортную побед. Ответный матч команды проведут 5-го марта.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.
ПСЖ – «Реал Сосьедад» – 2:0
Голы: К.Мбаппе (58), Баркола (71)
Предупреждение: Ле Норман (36), Траоре (92)
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Перейра (Эрнандес, 72), Беральдо, Заир-Эмери, Руис, Витинья, Дембеле (Коло Муани, 83), К.Мбаппе, Баркола (Асенсио, 72)
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман (Пачеко, 79), Галан (Арамбуру, 88), Мендес (Туррьентес, 79), Субименди, Мерино, Кубо, А.Силва (Садик, 79), Барренечеа (захарян, 66)
Стадион «Парк де Пренс» (Париж, Франция)
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