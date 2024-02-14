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Лига Чемпионов
ПСЖ
14.02.2024 22:00 - : -
Реал Сосьедад
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Лига чемпионов
14 февраля 2024, 08:52 | Обновлено 14 февраля 2024, 08:53
22
0

ПСЖ – Реал Сосьедад. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

14 февраля 2024, 08:52 | Обновлено 14 февраля 2024, 08:53
22
0
ПСЖ – Реал Сосьедад. Текстовая трансляция матча

В среду, 14 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСЖ и «Реал Сосьедад». Поединок состоится в Париже на «Парк де Пренс», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

В двух предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов парижский клуб вылетал на стадии 1/8 финала. Минувшей осенью в группе F «красно-синие» заняли второе место, опередив «Милан» и «Ньюкасл» (первое место заняла дортмундская «Боруссия»). «Реал Сосьедад» второй раз в своей истории вышел в плей-офф главного клубного евротурнира (первый раз такое событие состоялось двадцать лет назад). Групповую стадию нынешней ЛЧ «бело-голубые» прошли без поражений – 3 победы и 3 ничьи.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПСЖ – «Реал Сосьедад», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Лига чемпионов ПСЖ Реал Сосьедад текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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