Романо подтвердил. В контракте Судакова есть клаусула в размере 150 млн

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил информацию о том, что в новом контракте Георгия Судакова с «Шахтером» есть клаусула в размере 150 миллионов евро. Она будет действовать уже во время следующего летнего трансферного окна.

Также Романо подтвердил, что во время январского трансферного окна «Шахтер» отклонил несколько предложений по Судакову на сумму в 35 – 40 миллионов евро.

Напомним, сразу после продления контракта с Судаковым 1 февраля генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин намекнул на наличие в контракте суммы отступных в размере 150 миллионов евро. Однако позже украинский журналист Виктор Вацко заявил, что никакой клаусулы в контракте хавбека не прописано.

🌟🇺🇦 Georgiy Sudakov’s release clause will be already available in the summer and it’s worth €150m.



Told Shakhtar Donetsk already turned down proposals for €35/40m during January transfer window. pic.twitter.com/4fOFdeWDdx