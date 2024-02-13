Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Романо подтвердил. В контракте Судакова есть клаусула в размере 150 млн
Украина. Премьер лига
13 февраля 2024, 15:48 |
415
3

Романо подтвердил. В контракте Судакова есть клаусула в размере 150 млн

Клаусула будет действовать уже ближайшим летом

13 февраля 2024, 15:48 |
415
3
Романо подтвердил. В контракте Судакова есть клаусула в размере 150 млн
ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил информацию о том, что в новом контракте Георгия Судакова с «Шахтером» есть клаусула в размере 150 миллионов евро. Она будет действовать уже во время следующего летнего трансферного окна.

Также Романо подтвердил, что во время январского трансферного окна «Шахтер» отклонил несколько предложений по Судакову на сумму в 35 – 40 миллионов евро.

Напомним, сразу после продления контракта с Судаковым 1 февраля генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин намекнул на наличие в контракте суммы отступных в размере 150 миллионов евро. Однако позже украинский журналист Виктор Вацко заявил, что никакой клаусулы в контракте хавбека не прописано.

По теме:
Источник: Интер Майами подпишет сына аргентинской легенды
Игрок Шахтера прокомментировал слухи о трансфере в зарубежный клуб
ФОТО. Русалочка. Жена Судакова покоряет пляжи Мальдив в откровенных позах
Фабрицио Романо Георгий Судаков Шахтер Донецк клаусула
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании рассекретили имя стартового вратаря Реала на матч ЛЧ
Футбол | 13 февраля 2024, 09:25 0
В Испании рассекретили имя стартового вратаря Реала на матч ЛЧ
В Испании рассекретили имя стартового вратаря Реала на матч ЛЧ

Сегодня «сливочные» проведут матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом»

Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала большого турнира в Дохе
Теннис | 12 февраля 2024, 18:36 3
Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала большого турнира в Дохе
Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала большого турнира в Дохе

Во 2-м раунде WTA 1000 в Катаре Марта сыграет против Анастасии Павлюченковой

Копенгаген – Ман Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 13.02.2024, 14:07
Копенгаген – Ман Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Копенгаген – Ман Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Украина выступила в матчах отбора Олимпиады. Какая перспектива у сборной
Хоккей | 13.02.2024, 12:10
Украина выступила в матчах отбора Олимпиады. Какая перспектива у сборной
Украина выступила в матчах отбора Олимпиады. Какая перспектива у сборной
Есть два варианта. Что будет, если арбитр покажет синюю карточку голкиперу?
Футбол | 13.02.2024, 09:26
Есть два варианта. Что будет, если арбитр покажет синюю карточку голкиперу?
Есть два варианта. Что будет, если арбитр покажет синюю карточку голкиперу?
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
Ответить
+1
Перець
Об сосну йобнулись , притому двічі
Ответить
0
introvert
Ідіотизм з боку гравця, якщо так. Хоча, якщо людина має фінансові апетити, але не має спортивних амбіцій...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дерек ЧИСОРА: «Если Фьюри оказался в нокдауне в спарринге, то всем плевать»
Дерек ЧИСОРА: «Если Фьюри оказался в нокдауне в спарринге, то всем плевать»
11.02.2024, 18:30
Бокс
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
11.02.2024, 23:28 41
Футбол
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
11.02.2024, 18:31 11
Футбол
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
12.02.2024, 07:59 6
Футбол
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
11.02.2024, 19:41 5
Хоккей
Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику
Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику
12.02.2024, 20:43 7
Футбол
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
13.02.2024, 10:01 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем